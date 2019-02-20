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21:23 20 Şubat 2019
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    Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri

    Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye ile müzakereler askıya alınsın

    © AA /
    Türkiye
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    Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.

    Avrupa Parlamentosu AP Türkiye oylama
    Vincent Kessler
    AP: Türkiye ile müzakereler resmen askıya alınsın
    BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, müzakerelerin askıya alınması önerisi, 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı.

    Piri, raporunda Türkiye'deki başkanlık sistemini 'açıkça otokratik' bir yönetim olarak tanımladı.

    Hukuk devletinin içinin boşaltıldığını savunan Piri, Türkiye'de demokratik denetim eksikliği bulunduğuna işaret etti.

    Piri, gazeteciler, politikacılar ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere 50 binden fazla Türk vatandaşının tutuklandığına dikkati çekti.

    'TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI'

    AP Türkiye Raportörü, "Türkiye, bir aday ülke olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı" dedi.

    AP'deki Hristiyan Demokrat grup üyesi Hollandalı parlamenter Esther de Lange de, "Türkiye ile müzakerelerin fişinin kalıcı olarak çekilmesini" istedi. De Lange, AB ve Türkiye'nin bir işbirliği üzerinde çalışması gerektiğini savundu.

    Liberal Grup üyesi Marietje Schaake ise, bu oylama ile AP'nin "Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki otoriter tutumunun sona ermesi gerektiği konusunda net bir işaret gönderdiğini" söyledi.

    Ancak Schaake, Kati Piri gibi, AB'nin Türkiye ile olan bağlarını tamamen koparmasına karşı çıkıyor.

    AB-Türkiye
    © AP Photo / Osman Orsal, File
    ‘Türkiye’nin itilip kakılmasının faturası Avrupa Birliği’ne çıkar’
    TÜRKİYE RAPORU MAYIS'TA AÇIKLANACAK

    AP Genel Kurulu, Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen öneriyi önümüzdeki ay görüşecek. AB Komisyonu da, Türkiye Raporu'nu 29 Mayıs'ta açıklayacak.

    Avrupa Parlamentosu'nun aksine, AB üyesi ülkeler, Türkiye ile müzakerelerin resmen askıya alınmasına sıcak bakmıyor.

    AP Türkiye Raportörü Kati Piri, oylamanın ardından Twitter üzerinden soruları yanıtladı.

    PİRİ: TÜRKİYE'DEKİ YARGI ŞAKA GİBİ

    Piri, işadamı Osman Kavala ile ilgili iddianamenin hatırlatılması üzerine, "Şok oldum. Öfkeli ve üzgünüm. Osman sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda bir barış adamıdır" dedi.

    İddianame olmadan uzun tutukluluk sürecini eleştiren Piri, Türkiye'deki yargı için "şaka gibi" yorumunu yaptı. Piri, 16 ay sonra, cezaevindeki Kavala hakkındaki, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasını "delilik" diye değerlendirdi.

    Kati Piri, AB'nin Türk hükümetinden bir an önce demokratik reformlara dönmesini, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve insan haklarına saygı duymasını beklediğini dile getirdi.

    Kati Piri'den Demirtaş ailesine ziyaret
    © Fotoğraf : Twitter
    AP Türkiye Raportörü Piri'den Demirtaş ailesine ziyaret
    'AB VADETTİĞİ HER ŞEYİ YAPMADI'

    AP Türkiye Raportörü, AB'nin Ankara'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bir soruya da, "Hayır, AB vadettiği her şeyi yapmadı. En büyük eleştirim, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin büyük çapta yeniden yerleşimine ilişkin sözünü asla tutmamamızdır" karşılığını verdi.

    Bir Twitter kullanıcısı, Piri'ye, "HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Bir AB parlamenteri 'IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin heykelini dikeceğiz' dese AB yargısı ne yapardı?" sorusunu yöneltti.

    Hollandalı parlamenter, bu görüşü "yanlış bir karşılaştırma" diye değerlendirdi. Piri, HDP ile ilişkileri nedeniyle eleştiren bir Twitter takipçisine de şu karşılığı verdi:

    "Türkiye'de sadece HDP ile değil, meclisteki tüm partilerle ilgileniyorum. HDP, sesini duyurmak için meşru araçları kullanan ve Türkiye'deki milyonlarca seçmeni temsil eden meşru bir parti."

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    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Kati Piri, Türkiye
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