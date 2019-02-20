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22:23 20 Şubat 2019
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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: Herhangi bir ittifak içinde değiliz

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Biz bu seçimlere Saadet Partisi olarak tek başımıza gidiyoruz. Herhangi bir ittifak içinde değiliz" dedi.

    İdris Naim Şahin
    © Fotoğraf : TBMM
    İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu adayı oldu
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde herhangi bir ittifak içinde olmadıklarını söyledi.

    Karamollaoğlu, Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek parti olduklarını belirtti.

    Saadet Partisi'nin bir takım ittifaklar içinde gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Karamollaoğlu, "Başlangıçtan beri söylediğimizi bugün yine tekrar ediyoruz. Biz bu seçimlere Saadet Partisi olarak tek başımıza gidiyoruz. Herhangi bir ittifak içinde değiliz. İttifakların yapılmasına karşı değiliz. Genel seçimlerde olduğu gibi bir baraj endişesi olmadığı için biz mahalli seçimlere ittifak içinde girmeme kararı aldık. Bütün partilere seçimlerde başarılar diliyoruz. Milletimizin sağduyuyla karar vermesini temenni ediyoruz" dedi.

    Saadet Partisi Genel Merkezi
    © Fotoğraf : Twitter
    Saadet Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
    Son zamanlarda belediyelerde bir takım rahatsızlıkların meydana geldiğini öne süren Karamollaoğlu, belediyelerin insanların derdine derman olması gerektiğini vurguladı.

    'YEMEYECEĞİZ, YEDİRMEYECEĞİZ'

    Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının dünyevi menfaat kaygısının olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Biz yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz. Bütün hizmetleri insanlarımız için yapacağız. Bunları yaparken şeffaf olacağız. Biz emanet edilen bütün belediye malına, mülküne ve nakdine yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. İsraf da etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

    Karamollaoğlu, belediyelerin birçoğunun borç batağının içinde olduğunu ileri sürerek, "Temel sebebi belediye bütçesinin altında iki tane delik var. Bunlardan biri yolsuzluk, birisi de israf deliği. Buraları tıkamazsanız halkın hizmetine gidecek parayı bulamazsınız" ifadesini kullandı.

    Konuşmaların ardından Saadet Partisi'nin il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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