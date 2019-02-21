Kurtulmuş: Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir yerel seçime gidiyoruz ama bu seçim bazı nitelikleri itibariyle yerel seçim olmanın çok üstünde özellikler taşıyor. Ancak hiçbir seçim çantada keklik değildir, masa başında kazanılmaz. Çalışmadan, gayret etmeden sonuç almamız mümkün değildir. Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz" dedi.

Kurtulmuş, Esenler Kültür Merkez'inde düzenlenen "İstanbul Ordulular Buluşması" programında konuştu.

Bir seçim arifesinde olunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, İstanbul'daki Orduluların, güçlü bir şeklide seçim kampanyasına destek olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'in başarılı olacağını, Ordu'da büyük bir çoğunlukla seçileceğini ve şehre önemli hizmetler yapacağını vurgulayan Kurtulmuş, AK Parti iktidarları boyunca Ordu'ya birçok hizmet götürüldüğünü kaydetti.

Özellikle ulaştırma alanında önemli yatırmalar yapıldığını, dünya ölçeğinde bir havaalanının inşa edildiğini dile getiren Kurtulmuş, eğitim ve sağlık alanlarında da aynı şekilde büyük adımlara imza atıldığını söyledi.

'YEREL SEÇİMLER BEKA MESELESİ'

Numan Kurtulmuş, planlanan projeler tamamlandığında, Ordu'nun parmakla gösterilen bir il olacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasıdır

"Bir yerel seçime gidiyoruz ama bu seçim bazı nitelikleri itibariyle yerel seçim olmanın çok üstünde özellikler taşıyor. Bu seçimde de milletimiz sandıklarda AK Parti'yi açık ara birinci parti çıkararak istikametini ve yönünü bir kez daha tayin edecektir. Ancak hiçbir seçim çantada keklik değildir, masa başında kazanılmaz. Çalışmadan, gayret etmeden sonuç almamız mümkün değildir. Takatimizin son noktasına kadar gayret göstermek zorundayız. Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz. Ordu'nun dolaşmadığımız mahallesi kalmayacak. Belediye işi gönül işidir, bizim siyasetimizin ana ekseni gönül işidir. Bir işi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Siyaset zor ama şerefli bir iştir. Onun için bizlerin bu alanda en temel sloganımız, tevazu, samimiyet ve gayrettir. Kibir kulesi gibi dolaşamayız. Tevazuyla siyaset yapacağız, insanların gönüllerine girmenin yolu tevazudan geçer. Millet siyasetçinin tevazu sahibi olduğu kadar samimiyet sahibi olduğunu da anlar. Üçüncüsü de gayrettir".

Yerel seçimlerin bir beka meselesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Biz de bu nedenle daha fazla çalışacağız. Her seçim bölgesinde AK Parti'nin belediye başkan adaylarının seçilmesinin Türkiye'nin beka meselesini ortadan kaldıracak önemli bir siyasi imkan olacağını bileceğiz, bunun için de canla başla devam edeceğiz. Milletimize bir söz vererek ortaya çıkıyoruz, ne zaman milletimize bir şey desek 'tamam' dedi arkamızda durdu. Bu seçimde de 'tamam' diyecek, AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci çıkaracak. Belediye başkan adaylarımızdan beklediğimiz üç konu var. Belediye başkanlarımızda yönetim bakımından üç temel vasfı arıyoruz. Birincisi adalettir. Herkese adil davranacağız. İkincisi emanet, üçüncüsü ise sadakattir. Sadakat bizatihi milletin tabanına olmak zorundadır" diye konuştu.