'Kılıçdaroğlu, adaylığı son anda geri çekilen CHP'li Nezir'in görüşme talebini kabul etmedi'

CHP'de, aday listelerinin seçim kurullarına teslim edilmesi öncesi yaşanan gelişmelerin ayrıntıları dün belli oldu. Aday listelerinde, teslim öncesi birtakım değişiklikler yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP ile İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler kapsamında son dakikada iş birliği yapılacak kent sayısı arttı. CHP Karabük'te İYİ Parti lehine adayını çekerken, İYİ Parti de Sivas ve Amasya'da CHP lehine aday çıkarmama kararı aldı. Bu kapsamda iş birliği yapılan kent sayısı 23 büyükşehir ve 30 il belediyesi olmak üzere 53'e çıktı.

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Burhanettin Kocamaz'ın başvurusunun kabul edilmemesi nedeniyle iş birliği görüşmelerini yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'yla bir görüşme yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmenin ardından Torun'un Mersin konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiği belirtildi. Mersin'de İYİ Parti adayının yarışa girmemesinin CHP'nin aleyhine bir sonuç doğuracağı değerlendirmesi yapıldı.

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CHP'de aday listeleri teslim edilmeden sürpriz bir şekilde geri çekilen Buca adayının neden geri çekildiği de belli oldu.

'BU LİSTE OLURSA BEN ADAY OLMAM'

Buca adayı olan Suat Nezir'in belediye meclis üyelikleriyle ilgili hazırlanan aday listelerine karşı çıktığı ve "Bu liste olursa ben aday olmam" dediği belirtildi. Bunun üzerine Genel Merkez'de Nezir'in isminin son anda geri çekildiği ifade edildi. Adaylıktan çekilen Nezir dün CHP Genel Merkezi'ne gelerek kararın değişmesi için görüşmeler yürüttü. Nezir bu kapsamda dün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de görüşmek isterken; Kılıçdaroğlu bu talebi kabul etmedi.

CHP'de aday listeleri henüz teslim edilmeden 12 üyenin imzasıyla Parti Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Toplantının 23 Şubat'ta saat 14.00'te gerçekleştirileceği bildirildi.