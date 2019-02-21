‘Kızamıkta ciddi artış var’

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda; il sağlık müdürlerine hitap eden Koca, "Sağlıklı yaşam kültürünün aileden başlayarak yerleşmesini sağlamamız gerekir. Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sistemimizi geliştireceğiz. İnsanlarımızın sağlıklı yaşlanmasını temin etmek zorundayız" dedi.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Tester’da bulaşıcı hastalık uyarısı

Koca, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) aşı reddi nedeniyle kızamık vakalarının alarm verdiğini duyurmasına ilişkin Koca, "Son yıl ciddi artışların görüldüğünü biliyoruz. Bölgemizde bu salgının varlığı sebebiyle yakından takip ediyoruz. Avrupa bölgesinde geçen yıl toplam kızamık vakası 82 bin 562. Bir önceki yıla göre Avrupa'da kızamık vakası 15 kat artmış. Ülkemizde ise Avrupa'nın yüzde 1'inin altında olan bir artıştan söz ediyoruz. Türkiye Doğu ile Batı arasında bir geçiş noktasında. Çevremizdeki bu yaygınlığa rağmen vaka sayısı daha az oldu" dedi. Koca, kızamıktan korunma yönteminin aşılanma olduğunu aktararak "Yaptırmamış olan varsa yaptırmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'SORUN YAŞAYAN İLETİŞİME GEÇSİN'

İlaç stokla sonucu yurttaşların ilaç bulamamasına ilişkin değerlendirme yapan Koca, "Denetimlerimiz devam ediyor. Bu sorunların azaldığını, milimalize olduğunu, ilaç sorunun bugünlerde yaşamadığımızı, sorun yaşayan vatandaşların da bizimle iletişimde olmalarını söyleyebilirim" dedi.