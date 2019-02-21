İstanbul'da sis etkili oluyor: Tüm vapur seferleri iptal

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sisin etkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

© AA / Berk Özkan İstanbul'da yolcu motoru sis nedeniyle karaya oturdu

İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı. İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO'da bazı seferler sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07:00 — 07:45 Yalova — Pendik

© AA / Berk Özkan Boğaz'da gemi trafiğine sis engeli

07:00 — 07:45 Pendik — Yalova

07:15 — 08:30 Yalova — Yenikapı

07:30 — 09:05 Bursa — Yenikapı

07:30 — 09:05 Yenikapı — Bursa

07:45 — 09:00 Yenikapı — Yalova