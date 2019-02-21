Soylu: Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz, proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabında bazı açıklamalarda bulundu. Ankara'da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu ifade edilen Merve Demirel için 'proje kadın' nitelemesi yapan Soylu, "Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" dedi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından 16 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen eylemde Merve Demirel'in, kendisini gözaltına alan polis tarafından cinsel tacize uğradığı belirtildi.

Konuya ilişkin olarak 19 Şubat'ta kısa bir açıklama yapan Demirel,"Olay büyüyüp tepki çekince Emniyet olayı terörize edip üzerinden atmaya çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Neymiş ben DHKP-C'nin alan yapılanması içerisinde yer alıyormuşum. Şu mu isteniyor, buraları açık tutalım gelene terör yaftası yapıştıralım."

Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız



Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz



Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin “Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın” üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz pic.twitter.com/JZI3MTPD18 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 20, 2019

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

"Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" diyen Soylu, devamında "Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.