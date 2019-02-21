Selvi: Gül pek sıcak bakmasa da Babacan'ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu söyleniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlerden sonra kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili konuşulanları aktardı. Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yeni partide eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da yer almasına pek sıcak bakmadığını, ancak eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın bu konuda ısrarlı olduğunun konuşulduğunu söyledi.

Abdulkadir Selvi, "Gül ve Babacan'ın parti kurma çalışması" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimler sonrası kurulacağı iddia edilen yeni partiye dair kulis bilgilerine yer verdi.

"Aslında partiyi kurduranın Abdullah Gül olduğu belirtiliyor. Yani perde arkasındaki lider Abdullah Gül. Ancak kendisi bir parti kurup yola çıkmak yerine Ali Babacan'ın genel başkanlığı üstleneceği bir parti kurmayı tercih ettiği söyleniyor. Tabii ki adı ‘Abdullah Gül Partisi' olmayacak. Ama parti için ‘Abdullah Gül partisi' diyebiliriz" diyen Selvi, yazısının devamında şunları kaydetti:

— Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor. Heyet, yeni partinin programını yazmaya başlamış. Parlamenter sistemi savunan bir parti öngörülüyormuş. 1 Nisan'dan itibaren partinin kuruluşunda yer almasını istedikleri isimlere teklif götürecekleri söyleniyor. Yeni partinin şansını AK Parti'nin yerel seçimlerde alacağı oy oranı belirleyecek. Abdullah Gül'ün kurduracağı partinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre hazırlık yaptıkları söyleniyor.

— Yeni parti kurma çalışmalarını yürütenlerin, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'yla da görüşerek "Biz yeni bir parti kuruyoruz. Birlikte çalışalım" teklifini götürecekleri söyleniyor. Abdullah Gül pek sıcak bakmasa da Ali Babacan'ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu ifade ediliyor. Zaten Gül ve Babacan'a yakın isimlerle Davutoğlu'nun da sık sık görüştüğü söyleniyor.