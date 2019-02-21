Selvi: Gül pek sıcak bakmasa da Babacan'ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu söyleniyor

Abdulkadir Selvi, "Gül ve Babacan'ın parti kurma çalışması" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimler sonrası kurulacağı iddia edilen yeni partiye dair kulis bilgilerine yer verdi.
— Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor. Heyet, yeni partinin programını yazmaya başlamış. Parlamenter sistemi savunan bir parti öngörülüyormuş. 1 Nisan'dan itibaren partinin kuruluşunda yer almasını istedikleri isimlere teklif götürecekleri söyleniyor. Yeni partinin şansını AK Parti'nin yerel seçimlerde alacağı oy oranı belirleyecek. Abdullah Gül'ün kurduracağı partinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre hazırlık yaptıkları söyleniyor.
— Yeni parti kurma çalışmalarını yürütenlerin, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'yla da görüşerek "Biz yeni bir parti kuruyoruz. Birlikte çalışalım" teklifini götürecekleri söyleniyor. Abdullah Gül pek sıcak bakmasa da Ali Babacan'ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu ifade ediliyor. Zaten Gül ve Babacan'a yakın isimlerle Davutoğlu'nun da sık sık görüştüğü söyleniyor.
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