Kayıt
10:39 21 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hıncal Uluç

    Sabah yazarı Uluç'tan CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayına: Nerden biliyorsun Rıza, başka Beşiktaş olmadığını?

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Sabah yazarı Hıncal Uluç, 'Başka Beşiktaş yok' diyen CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat'a, "40 yıldır yaşadığım Beşiktaş'ta yüzünü görmeyi geç adını duymadığım biri, kalkıp da 'Başka Beşiktaş yok' lafını seçim sloganı yapıyorsa, sorma hakkım doğmuyor mu? Nerden biliyorsun Rıza, başka Beşiktaş olmadığını?" ifadeleriyle seslendi.

    Gazeteci Hıncal Uluç, 'Başka Beşiktaş yok!' Doğru da..' başlığıyla yayımlanan yazısında, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesi için gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat'ı eleştirdi.

    Rıza Akpolat
    © Fotoğraf : Twitter
    Taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP'nin Beşiktaş Adayı Akpolat: Dolaştırılan evrak sahte
    Hayatının 39 yılını Beşiktaş'ta geçirdiğini söyleyen Uluç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Yaya geçidinden geçerken koca koca afişler çarptı gözüme.. 'Başka Beşiktaş yok!' Diyen de CHP'nin nihayet açıkladığı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı, Rıza Akpolat! Benim arabam da tam onun Seçim Merkezi yaptığı yerin önünde duruyor.. İyi mi? Ofislerimiz karşı karşıya, yani..

    Şimdi ben 1980'de geldim İstanbul'a ve Beşiktaş'a yerleştim. İlk evim Birinci Levent'teydi. İkincisi Oyak Sitesi'nde. Üçüncü ve şimdiki, Etiler'de. Yani tam 39 yılı Beşiktaş'ta geçti hayatımın. İş yerim, önce Beşiktaş'tı.. Gelişim Yayınları.. 1990'da Sabah'a geçtim. Önce İkitelli'de, sonra Nişantaşı'ndaydı ofis. Sonunda Sabah da Beşiktaş'a taşındı.

    Yani, ev iş, ömrümün yarısı Beşiktaş'ta geçti. Ankara dahil, hayatta bu kadar uzun süre yaşadığım yer yok.. Şimdi, ben 40 yıllık Beşiktaşlı ve de gazeteci Hıncal, bu Rıza Akpolat ismini ilk defa duyuyorum, iyi mi?

    'LİSTE DOLDURMAK İÇİN KONAN İSİMLERDEN BİRİ'

    Bir ay sonra yerel seçim var ve Beşiktaş Belediye Başkanı için birisine oy atacağım. Yerel seçimlerde parti değil, en uygun adaya oy verdim, oy verme hakkını kazandığım 1961'den beri..

    Murat Hazinedar
    © AA / Onur Çoban
    Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar CHP'den istifa etti
    Beşiktaş, son seçimler gösterdi ki, CHP'nin kalesi.. 'Ceketimi assam kazanır' denir ya hani.. Onlardan.. Aklıma ilk gelen şey 'CHP tek seçicisi Kılıçdaroğlu da öyle yapmış' demek oldu. Sonra kendime kızdım.. 'Haksızlık etme Hıncal. Hele bir araştır bakalım, kimmiş' dedim..

    Google girdim.. 'Rıza Akpolat' yazdım. Beş on tane yazı çıktı ki, hepsi karbon kopya.. Kes yapıştır yapmışlar.. Üç beş satır.. Yani Google bile bilmiyor, tanımıyor onu..

    1982 İstanbul doğumlu.. Sakarya Üniversitesi'nin bizim Mekteb-i Mülkiye'ye karşılık fakültesinde, benim İdari Şubeye karşılık Kamu Yönetimi bölümünde okumuş. 2006'da CHP, İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolu'nda siyasete başlamış. 2015'e kadar orda. Kol başkanlığına dek yükselmiş. Mükafaten, 2015 seçimlerinde onu aday göstermişler, Bahçelievler'i kapsayan bölgeden.. 23'üncü sırada.. Yani liste doldurmak için konan isimler var ya.. Onlardan biri..

    Şimdi 'Kazanması garanti' görülen Beşiktaş Belediye Başkan Adayı iyi mi? Ben parti işlerinden anlamam. Siyaset denen şeye aklım ermez.. Herkesin bir bildiği vardır. Bana ne?

    'BEŞİKTAŞ'IN NESİNİ, NE KADAR BİLİYORSUN? BURADA NE KADAR YAŞADIN?'

    Ama şimdi ben oy vereceğim.. Birine.. 40 yıldır ev, iş yaşadığım Beşiktaş'ta yüzünü görmeyi geç adını duymadığım biri, kalkıp da 'Başka Beşiktaş yok' lafını seçim sloganı yapıyorsa, sorma hakkım doğmuyor mu?

    CHP, yerel seçim aday
    © AA / Emin Mengüarslan
    CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi
    'Nerden biliyorsun?' Nerden biliyorsun Rıza, başka Beşiktaş olmadığını? Beşiktaş'ın nesini, ne kadar biliyorsun? Burada ne kadar yaşadın? Nereleri, kimleri bilirsin de 'Başka Beşiktaş yok' diye ortaya çıkıyorsun, Rıza kardeşim!

    Caf caflı bir slogan ama, senin üzerine yakışmıyor.. Basma kalıp, iğreti duruyor.. Bu ülkenin her karış toprağından 'Başka yok!' Kim tartışabilir ki? Ama şimdi düşün.. 'Başka Bahçelievler yok' diyen Rıza Akpolat ile 'Başka Beşiktaş yok' diyen Rıza Akpolat ayni olabilir mi?

    Biri, yaşamış, inanmış, oralı biri. İçlerinden, candan. O afişe bakınca, samimiyetine inanırdım. Bu, seçime dek ofisimin karşısında duracak olansa sırıtacak hep bana.. 'Ismarlama' çünkü."

    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Sabah gazetesi, Rıza Akpolat, Hıncal Uluç, Beşiktaş, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’in Midyat İlçesideki tarihi yapılar
    Dünyada örneği yok: 2 bin yıllık anıtın üstünde eşsiz bir eser
    Karikatür
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet