Bulgu Araştırma Merkezi: İstanbul'da AKP seçmeni ilk kez 'CHP'ye oy vereceğim' diyor

Bulgu Araştırma Merkezi yönetim Kurulu Başkanı Semih Turan, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak Birgün gazetesinden Kardelen Kocatürk'e konuştu.

Seçime dair İstanbul'da yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıklayan Turan, "Seçimlere daha 45 gün var kararsızların olması çok doğal. Bu kararsız seçmenden öte bir şey. AKP seçmenin sadece yüzde 72 ‘si Binali Yıldırım'a vereceğini söylüyor. Kalan yüzde 28'i yorumlamak gerekir. Total olarak düşündüğümüzde yüzde 28'in 3'de 1'i hala kararsız. Bu seçmenlerin üçte biri sandığa gitmeyeceğini ifade ederken, diğer bir kısım ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim diyor" ifadesini kullandı.

'AKP SEÇMENİ İÇİN CHP, HİÇBİR ZAMAN BİR ÇEKİM MERKEZİ OLMUYORDU'

Turan, "Kritik mesele de bu aslında. CHP adayına oy vereceğim demeleri bu araştırma da çok önemli bir bulgu. AKP seçmeni geçmişte de ülkenin ekonomik ve siyasal durumuna göre yaşananlara değerlendirerek dönem dönem kendi partisine tepki gösteriyordu. Bu tepki ya sandığa gitmemek ya da ya da MHP veya Saadet Partisi gibi sağ partilere oy vermek şeklinde kendini gösteriyordu. Bunun en belirgin örneği 7 Haziran seçimlerinde yaşandı. 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında yüzde 9’luk bir fark vardı. Ama hiçbir zaman AKP seçmeni için CHP bir çekim merkezi olmuyordu. Fark burada" diye konuştu.

AK Parti tabanının bu tavrının kızgınlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Turan, "Kızmıyor aslında isyan ediyor. İsyan ettiği konuların başında da hayat pahalılığı geliyor. Yapılan zamlar ve artık nefes alamıyoruz diyorlar. Bu durum AKP’li seçmende korkunç bir tepkiye dönmüş durumda" dedi.

'İMAMOĞLU DOĞRU ADAY'

Turan, şöyle devam etti:

"Geçmişte çıkan problemler vardı ama hepsi ile bir şekilde iktidar baş etmesini bildi. Artık bununla başa çıkmadığını gösteriyor. Fark nerede diye sorarsanız AKP seçmeninin Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylemesinde.Geçmişte de yaptığımız birçok araştırma oldu ve bu araştırma kapsamında CHP adayına oy verme olasılığı çok az oluyordu. Ekrem İmamoğlu aday olduğunda şöyle bir algı vardı, 'tanınmıyor, bilinmiyor ve bu dezavantaj'. Fakat şimdi geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu doğru aday çünkü siz eğer İstanbul'da kazanmak istiyorsanız AKP seçmeninde bir kırılma yaratmak zorundasınız. Bunun gerçekleşmesi içinde doğru profile ihtiyacınız olması gerekiyor ve CHP'nin adayı bu profili tanımlıyor.

© AA / Aytaç Ünal Şişli için yapılan anket açıklandı: Sarıgül geri dönüyor

Seçmen davranışı 40 gün içinde büyük değişimlere uğramaz. Fakat burası Türkiye ve AKP bir iktidar partisi ve güçlü argümanlar bulunduran bir parti. Eminim bu araştırmaları bizden daha fazla yapıyorlardı ve bizim gördüğümüzü onlar da görüyordur. Ona karşı alacakları bir önlem ve ikna edecekleri yöntemleri olursa elbette tersine dönebilir. Şuan bizim araştırma da Ekrem İmamoğlu önde görülüyor fakat tersine çevirebilirler. Konjonktür buna uygun. Stabil bir durum yok. Türkiye her an her şey değişebileceği bir ülke."