Irak'taki Türk yetkili: Çok yakında Bağdat'taki cezaevlerinde çocuklar boyutunda aileleri rahatlatacak bir haber verilecek

Irak'taki üst düzey bir Türk yetkili, ülkede aileleri yüzünden cezaevlerinde yaşayan Türk çocuklarla ilgili olarak, "Çalışmalarda sona gelindi. Şimdiye kadar hep küçük gruplarla Türkiye’ye gönderildiler. Şimdi grupların büyüdüğü noktada Iraklılardan alınacak onayla birlikte özel uçak tutulabilir" diye konuştu.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre IŞİD'e katılan aileleri yüzünden Irak'ta cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan Türk çocuklar yakında Türkiye'ye getirilecek.

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Cezaevlerinde yüzlerce Türk kadın ve çocuğun olduğunu belirten Irak'taki üst düzey bir Türk yetkili şu ifadeleri kullandı: "Ailelerin bizim tavsiyemizle ve yönlendirmemizle tutmuş olduğu avukatlar, çocukların iadesi ve işlemlerinin tamamlanması konusunda büyük yol aldı. Süreçte sona doğru gelindi. Çocukların nakli konusunda önemli hususlardan biri annelerinden muvafakatnamelerinin alınmasıydı. O işlemlerde de sona yaklaşıldı. Adalet Bakanlığı’nın annelerin muvafakkatnamesine bakarak vereceği nihai onayla süreç tamamlanmış olacak.

Çocukların sağlık durumları da takip ediliyor. Öncelikle yaşam şartları çok iyi değil. Burada hijyen ve sağlık itibarıyla şartlar parlak değil. Mevsim değişikliklerinde, yılbaşında, bayramlarda çocuklar ziyaret ediliyor. Battaniyeleri ve kıyafetleri alınıyor. En son yılbaşında bir ziyaret gerçekleştirildi. Irak tarafının müsaade ettiği kadarıyla yanlarında olmaya çalışıyoruz. İletişim halindeyiz.

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Çok yakın zamanda Bağdat’taki cezaevlerinde çocuklar boyutunda aileleri rahatlatacak bir haber verilecek. Bizim için en kısa zaman yapılacak. Kolay değil ama biz ailelere sabırlı olmalarını öneriyoruz.

Çünkü önemli bir noktaya geldik. Büyük bir aşama kaydedildi. Sadece Bağdat’ta değil K. Irak’ta Erbil’deki hapishanelerde de çok sayıda Türk kadın ve çocuk var. Oradaki durumla Erbil Başkonsolosluğu ilgileniyor. Orada da olumlu bir noktadayız. DAEŞ’e katılan Türklerin birden fazla çocuğu var burada. Burada da doğmuş çok fazla çocuk var."

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Türk yetkili şöyle devam etti: "Çocukların nasıl getirileceği ise Türkiye’de devam eden sürecin de bir parçası. Önceliğimiz çocukları bu kötü şartlardan kurtarmak. Her halükarda havayolu ile gönderilecekler. Şimdiye kadar çocuklar hep küçük gruplar halinde Türkiye’ye gönderildiler. Şimdi grupların büyüdüğü noktada çocuklar yine belli gruplara mı ayrılacak, yoksa büyük bir grup halinde mi olacak, ona bakılacak. Bu küçük çocukların diğer insanların arasında getirilmeleri uygun olmuyor. Sayı büyütüldüğü noktada, Iraklılardan alınacak onayla birlikte özel uçak tutulacak. Şu ana kadar peyderpey yaklaşık 36 çocuğu Türkiye’ye gönderdik."