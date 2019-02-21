Gökçek'ten Sarıgül ve İnce açıklaması: Bence CHP baharı yakın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin ardından "Muharrem İnce ya da Mustafa Sarıgül DSP'nin başına geçip Kılıçdaroğlu'nu ezer mi?" diye sordu ve "Bence CHP baharı yakın" ifadesini kullandı.

Yerel seçimler sürecinde DSP'nin büyük atılım yaptığını söyleyen Gökçek, CHP'nin, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce destekçilerini tasfiye ettiğini kaydetti.

Gökçek, Demokratik Sol Parti'den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'yle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"DSP büyük atılım yaptı. Sorular; CHP Muharrem İnce'cileri tasfiyet etti. Seçim sonrası CHP'deki İnce'ciler DSP'ye geçer mi? Ümidi kesen İnce 'hadi size iyi günler' deyip DSP'ye geçer mi? Sarıgül veya İnce DSP'te Genel Başkan olup Kılıçdaroğlu'nu ezer mi? Bence CHP baharı yakın."