Gökçek'ten Sarıgül ve İnce açıklaması: Bence CHP baharı yakın

Gökçek, Demokratik Sol Parti'den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'yle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"DSP büyük atılım yaptı. Sorular; CHP Muharrem İnce'cileri tasfiyet etti. Seçim sonrası CHP'deki İnce'ciler DSP'ye geçer mi? Ümidi kesen İnce 'hadi size iyi günler' deyip DSP'ye geçer mi? Sarıgül veya İnce DSP'te Genel Başkan olup Kılıçdaroğlu'nu ezer mi? Bence CHP baharı yakın."
DSP BÜYÜK ATILIM YAPTI.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 февраля 2019 г.
SORULAR;
CHP MUHARREM İNCE’CİLERİ TASFİYE ETTİ.
SEÇİM SONRASI CHP’DEKİ İNCE’CİLER DSP’YE GEÇER Mİ?
ÜMİDİ KESEN İNCE “HADİ SİZE İYİ GÜNLER” DEYİP DSP’YE GEÇER Mİ?
SARIGÜL VEYA İNCE DSP’YE GN BAŞKAN OLUP KILIÇDAROĞLU’NU EZER Mİ?
BENCE CHP BAHARI YAKIN
😂😂
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