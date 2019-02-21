Soylu: Elimizde öyle belgeler var ki evladımıza 'Tacizci' diyen alçaklar gereğini görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu Merve Demirel hakkında açıklamalarda bulundu. Demirel için dün 'proje kadın' nitelemesi yapan Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiș Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

© AA / Bilal Kahyaoğlu Soylu: Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz, proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

Ankara'da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu Mervel Demirel'le ilgili de konuşan Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımı planlanıyor. 2018 yılında PKKya yönelik operasyonlar sonucu 1292 sığınak ve barınak imha edilerek 1380 terörist etkisiz hale getirildi.

Soylu: Taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezdirmemhttps://t.co/qg73A7Bjrj pic.twitter.com/zqKPn2N8JO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 21, 2019

​'BÜTÜN DETAYLARI PAYLAŞAMIYORUM'

Şunu herkes bilsin bu alelade bir vaizin aklı değildir. Bunun arkasında son derece profesyonel bir akıl vardır. Mücadele devam ettiği için bütün detayları paylaşamıyorum. Bu tamamen bittikten sonra yazacağımız kitaplar, anlatılacak gerçekler herkesi hayrete düşürecektir. Bu şeytanın bilmediğini bilen bir grupla, terörist yapısıyla karşı karşıyayız. Ve bu konuda özellikle FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılığımızın artarak devam etmesi milletimize güven teşkil edecektir."