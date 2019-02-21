AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, "Belediyenin kafelerinde alkol satışını neden kaldıralım? Mekanları, neden taşıyalım? Bu uygulamaların hiçbirisi ile bir problemimiz olmayacak" açıklamasında bulundu.

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci,Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını yanıtladı.

Zeybekci, göreve gelmeleri halinde 100 gün içinde şehrin görünümünü değiştireceklerini vurguladı ve dikey mimariye asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Hayat tarzına müdahalenin söz konusu olmayacağını belirten Zeybekci, "Özellikle bu alkolle ilgili soruları haksız buluyorum. Belediyenin kafelerinde alkol satışını neden kaldıralım? Mekanları, neden taşıyalım. Bu uygulamaların hiçbirisi ile bir problemimiz olmayacak. Ancak bu tartışmalar, İzmir'e haksızlıktır" dedi.

'ESNAF DA KORUNMALI'

Sebze meyve fiyatlarındaki artışın, hal yasası ile çözüleceğini belirten Zeybekci, "Üreticiden rafa gelene kadar, hangi fiyatlamalardan geçtiği de etiketlerde yazmalı. Bu çalışma gündemde. Tanzim satışları ile düşüş yaşandı. Ancak bu, kalıcı olmamalı. Tüketici korunduğu gibi, esnaf da korunmalı" ifadelerini kulllandı.