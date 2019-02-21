Ülkü Ocakları İl Başkanı'ndan Metin Uca'ya tehdit: Bir gün sokakta karşılaşırsak…

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Metin Uca'yı "İstanbul'un herhangi bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne de demek sana itina ile anlatacağım" sözleriyle tehdit etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Uca, "Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sayın Bahçeli'ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız @sinanates16 nın Beşiktaş ÜO'dan yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın" yanıtını verdi.

Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sn Bahçeli’ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız @sinanates16 nın Beşiktaş ÜO’dan yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın pic.twitter.com/bvR5WMRmPg — Metin Uca (@MetinUca) February 21, 2019

​Uca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek, "Ne yurttaş ne Fenerbahçe taraftarı olarak dediğiniz gibi bir 'Diz çökme' olayı yaşamadık, geçici yenilgiler aldığımız doğrudur, ama eğer bir gün 'diz çökmek' konusunda çarpıcı 1 örnek arayacak olursak yine ve sadece size başvuracağız Sayın Bahçeli" ifadelerini kullanmıştı.

Ne yurttaş ne Fenerbahçe taraftarı olarak dediğiniz gibi bir “Diz çökme” olayı yaşamadık, geçici yenilgiler aldığımız doğrudur, ama eğer bir gün “diz çökmek” konusunda çarpıcı 1 örnek arıyacak olursak yine ve sadece size başvuracağız sayın Bahçeli @dbdevletbahceli pic.twitter.com/e2mvgq0OXD — Metin Uca (@MetinUca) February 20, 2019

​MHP lideri Bahçeli, 25 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenarbahçe derbisiyle ilgili, "'Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım'… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. İki takıma da derbide berabere kalmalarını tavsiye ederim" yorumunda bulunmuştu.