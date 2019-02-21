Saadet Partisi İBB Başkan adayı: Projelerimizde milli üretimi destekleyeceğiz, istihdamı sağlayacağız

© AA / Halife Yalçınkaya Saadet Partisi, 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Necdet Gökçınar düzenlediği basın toplantısında "Bizim içinde bulunduğumuz milli görüş anlayışına göre yöneticilik, yönettiğiniz insanların saadeti için yapılır. Biz bu saadeti, sevgi, kardeşlik, hoşgörü, insan hakları, adalet, refah ve saygınlık üzerinden temellendireceğiz. Her şeyiniz olabilir fakat saygın olamayabilirsiniz. Misal olarak ‘ekonomik olarak sizi mahvederim' diyen bir ülke, saygın bir ülke değildir. Bahsettiğim ülkeyi biliyorsunuz, dünyanın neresine giderseniz gidin bu ülkeye karşı olumsuzluk yüzde 85-90 oranlarında. Biz bu saadet esaslarına göre İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz" dedi. Aynı zamanda yaptıkları projelerde yerli üretimi destekleyeceklerini söyleyen Necdet Gökçınar, Saadet Partisi'nin hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmadığını da vurguladı.

‘BİZ HER KONUYA FAYDA-ZARAR AÇISINDAN YAKLAŞACAĞIZ'

© Fotoğraf : Twitter Saadet Partisi'nin Ankara adayı belli oldu

İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek için yerli üretimi destekleyeceklerini söyleyen Gökçınar "Metrobüs yolu düz bir hat, manevra gerektirmiyor. Bu sebeple metrobüsün raylı sisteme oturtulması hem verim açısından hem de çevre açısından daha yararlıdır. Raylı sistemde ayrıca karbondioksit salınımı da azalacaktır. Biz her konuya fayda-zarar açısından yaklaşacağız. Bunu yapmak da çok zor değil. Zemin zaten sağlam, üzerine sadece ray döşeyeceğiz. Bunun en baştan böyle yapılması gerekiyordu. Fakat biz bu projeyi yaparken milli üretimi kullanacağız. Yerli üretimi destekleyerek aynı zamanda istihdamı sağlayacağız" dedi.

İstanbul'un trafik sorununu bilimsel yollarla çözüme kavuşturacaklarını vurgulayan Gökçınar "İstanbul'un trafik sorunu çözülmez demek insanlara çileye mahkumsunuz demekle eşdeğerdir. İstanbul'un önemli sorunlarından olan otopark sorununu da çözeceğiz. Bizsek başkan düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİYİ MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN KULLANACAĞIZ'

Gökçınar "Su, Allah'ın bize verdiği bedava bir nimet. Hammaddesi bedava fakat dağıtım işlemi bir fiyat gerektiriyor. Önümüze gelen su parasını gördüğümüzde yüzümüzün asılmaması için bazı tedbirler alacağız. İstanbul öyle bir hale getirilmiş ki kullandığımız enerjiyi yenilenebilir enerjiden karşılamaya karar versek güneş panellerini koyacak yer yok. Çünkü güneş tarlası için geniş bir alan lazım. Biz buna çözüm için, mesela Ömerli Barajı'nın yüzeyine yüzen dubalar koyarak güneş panellerini yerleştireceğiz. İstanbul güneşli gün sayısı bakımından Avrupa'daki şanslı şehirlerden birisi. Biz bu güneşten istifade ederek ürettiğimiz elektriği su şebekesinin elektrik şebekesine bağlayacağız. Düşen maliyet ise faturalara yansıyacak" dedi ve ekledi:

"Bir belediyenin, kamu yönetiminin reklamı olmaz. Bütçelerdeki reklam paralarını kaldıracağız. Her yerde reklam afişleri görüyoruz ‘bunu yaptık, ettik' diye. Velev ki yapsanız bile kamu yönetimi ticari bir ürün olmadığı için reklam edilecek bir şey değildir. Bu milletin parasıyla hizmet yaptınız ise bu başa kakılacak, reklamı yapılacak bir şey değildir."