Kayıt
13:43 21 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Barlas

    Barlas: Suriye bilmecesinde Esad ağırlıklı faktördür, Rusya üzerinden daha etkin bir diyaloğa girmek düşünülebilir

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili olarak "Galiba şu anda öncelik Suriye'ye ilişkin politikamızda bazı düzeltmeler yapmaktır. Özellikle Esad yönetimi ile Rusya üzerinden daha etkin bir diyaloga girmek düşünülebilir" ifadesini kullandı.

    Mehmet Barlas, "Suriye bilmecesinde Esad ağırlıklı faktördür" başlığıyla yayımlanan yazısında Suriye'nin Türkiye sınırında oluşturulması konuşulan 'güvenli bölge' ile ilgili olarak "Amerika bu kuşakta Türkiye'nin yer almasını istemiyor. Amerika için bu bölgenin teslim edileceği PKK/ PYD oluşumu, müstakbel bir Kürt devletinin ön hazırlığını oluşturacak. Aynı şekilde Suriye'nin meşru yönetimini temsil eden Beşar Esad da, bu tür bir güvenli bölgenin Türkiye'nin elinde olmasını istemiyor. Beşar Esad hem Amerika'ya, hem de Türkiye'ye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne göz dikmiş ülkeler olarak bakmakta" ifadesini kullandı.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir toplantı sonrası kameralara poz verirken. (9 Mayıs 2010)
    © AFP 2018 / IBRAHIM USTA
    Esad'ın danışmanı: Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu hayali kuruyor
    "Astana Süreci'nin katılımcıları olan Rusya ve İran da, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki PKK/PYD oluşumuna karşı tutumunu pek onaylamıyorlar. Ayrıca Rusya ve İran Suriye'nin meşru yönetiminin temsilcisi olarak Beşar Esad'ı görüyorlar" görüşünü dile getiren Barlas, yazısına şöyle devam etti:

    "Bir başka mesele de, Amerika'nın özellikle Suriye'deki ayrıca Irak'taki askeri varlığını DEAŞ denilen terör örgütünün varlığına endekslemiş olmasıdır.

    Oysa bu DEAŞ'ı yaratan bizzat Amerika Birleşik Devletleri'dir.

    Amerika Irak'ı işgal ettikten sonra yönetimi Maliki'nin insafsız ve uzlaşmasız Şii yönetimine teslim etmişti.

    Sonuçta Sünniler ve özellikle Saddam Hüseyin'in askeri kadroları DEAŞ içinde örgütlendiler ve Musul'u ele geçirdiler.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban
    © AFP 2018 / RAVEENDRAN
    Esad'ın danışmanından İdlib açıklaması: Her santimini geri alma niyetindeyiz
    DEAŞ Suriye'de de örgütlendi ve petrol sahaları ile barajları ele geçirdi.

    ARAP'IN NATO'SU MU?

    Bu DEAŞ Irak'ta yok edildi, Suriye'de de minimal noktada varlığını sürdürüyor. Ancak Trump yönetimi, Suriye'deki askeri varlıklarını DEAŞ'ın devamına bağlıyor. Bir başka deyişle bu konuyu istismar ediyor. Suudileri ve diğer Körfez ülkelerini DEAŞ'a ve özellikle İran'a karşı bir Arap Nato'su içinde birleştirmeye çalışıyor.

    BİLMECE

    Türkiye işte bu tür bir bilmecenin etkin taraflarından biri olmak durumunda.

    Galiba şu anda öncelik Suriye'ye ilişkin politikamızda bazı düzeltmeler yapmaktır. Özellikle Esad yönetimi ile Rusya üzerinden daha etkin bir diyaloga girmek düşünülebilir. Bu en azından Amerika'nın PKK/PYD'ye bir Kürt devleti kurdurma projesini belki önleyebilir."

    Etiketler:
    çatışma, politika, diyalog, güvenli bölge, Kremlin, Suriye Devlet Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad, Mehmet Barlas, Rusya, İran, ABD, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın finalistleri
    2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın finalistleri belli oldu
    Karikatür
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet