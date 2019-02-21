'Amirallere Suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl 6 ay hapis

Kamuoyunda 'FETÖ kumpas soruşturmaları' olarak bilinen 'Amirallere Suikast' ve 'Balyoz' soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Pehlivan, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.
Pehlivan'a, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 'örgüt içindeki faaliyetleri, kastının yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre' dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.
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