'Amirallere Suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl 6 ay hapis

Kamuoyunda 'FETÖ kumpas soruşturmaları' olarak bilinen 'Amirallere Suikast' ve 'Balyoz' soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Pehlivan ve avukatı katıldı.

Pehlivan, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.

Pehlivan'a, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 'örgüt içindeki faaliyetleri, kastının yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre' dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.