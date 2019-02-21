Kayıt
13:44 21 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sercan İpekçioğlu - Ezhel

    Rapçi 'Ezhel'e 'uyuşturucuyu özendirme' suçundan ikinci kez beraat

    © Fotoğraf: Instagram
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    'Ezhel' adıyla tanınan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan ikinci dava kapsamında da beraatine karar verildi.

    Şarkı sözlerinde uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve beraat eden Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlamayla açılan davanın duruşması yapıldı.

    Ezhel
    Twitter
    Hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ezhel: Rapi bırakıyorum, hukuk okuyacağım
    Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İpekçioğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu.

    Duruşmada söz verilen İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçunun özel kast ile işlenebilen bir suç olduğunu belirterek, "Yargılama konusu şarkılar, sanat eseri, bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Sonuçta bu bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların, kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Sayın mahkemenin beraat kararı vereceği inancındayız" dedi.

    Mahkeme, sanık İpekçioğlu'nun yüklenen suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

    İpekçioğlu'nun 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    İlgili konular:

    Rapçi Ezhel'e hapis istemi
    Ezhel yeniden hakim karşısında: Ürettiklerim sanat eserleridir
    'Ezhel' hakkında 10 yıl hapis istemiyle yeni dava
    Rapçi 'Ezhel' tahliye oldu: Değişik mahpushane şiirleri yazdım
    10 yıl hapsi istenen 'Ezhel' beraat etti
    Rapçi 'Ezhel' hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
    'Ezhel'den sonra bir rapçi daha 'uyuşturucuya özendirmek'ten tutuklandı
    Cezaevindeki 'Ezhel'den mektup: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap
    Tutuklanan rapçi 'Ezhel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    Rapçi 'Ezhel' tutuklandı
    Etiketler:
    Beraat, Sercan İpekçioğlu, Ezhel, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın finalistleri
    2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın finalistleri belli oldu
    Karikatür
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet