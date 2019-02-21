Rapçi 'Ezhel'e 'uyuşturucuyu özendirme' suçundan ikinci kez beraat

Şarkı sözlerinde uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve beraat eden Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlamayla açılan davanın duruşması yapıldı.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İpekçioğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçunun özel kast ile işlenebilen bir suç olduğunu belirterek, "Yargılama konusu şarkılar, sanat eseri, bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Sonuçta bu bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların, kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Sayın mahkemenin beraat kararı vereceği inancındayız" dedi.

Mahkeme, sanık İpekçioğlu'nun yüklenen suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İpekçioğlu'nun 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.