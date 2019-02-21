Sichuan Airlines, İstanbul uçuşlarını başlatıyor

© AP Photo / Ng Han Guan ‘Doğru stratejilerle Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona ulaşabilir'

Demirören Haber Ajansı'nı (DHA) ziyaret eden Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Türkiye'ye 2018 yılında gelen vatandaşlarının sayısındaki artışın bir önceki yıla göre yüzde 59 arttığını vurgulayarak "Çin vatandaşlarının buraya gelip gelmeyeceği ne Çin ne de Türk hükümetinin kontrol edebileceği bir şeydir. Biz sadece yönlendirebiliriz. Turizm amacıyla seyahat yapmak tamamen bir kişinin kişisel bir kararıdır. Geçen yıl 400 bin vatandaşımız buraya geldi. Bu rakam iki yıl önceki seviyeye geldi. Eski verileri yeniden yakaladık. 2016 ve 2017 yılı içinde yaşanan terör saldırıları ve 15 Temmuz nedeniyele sadece Çinli turistler değil diğer ülkelerden turistler de az geldiler. Türkiye'nin durumu sakinleşince her şeyi normal hale gelince otomatik olarak bu rakamlar yükseldi" dedi.

'TÜRKİYE, DOĞASI VE TARİHİ İLE DÜNYADA 1 NUMARA'

Vatandaşlarını Türkiye ile ilgili olumlu yönlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei şunları söyledi: "Bir Çin vatandaşı seyahat için hedef ülkeyi seçtiği zaman üç unsura bakıyor. Birincisi, ilgi çekmesi lazım. Doğa, tarih ve medeniyette ilgi çekerse düşünmeye başlarlar. Birinci unsur olarak Türkiye bu konuda dünya birincisi. Ben de uzun süredir buradayım. Türkiye'nin tatilden, tarihine kadar o kadar fazla noktalar var ki hiç sorun yok. İkinci unsur güvenlik. Üçüncüsü Çin vatandaşının seyahat ettikleri ükenin kendisine samimiyet gösterip göstermediği de çok önemli."

'ÜÇ HAVALİMANIMIZIN DA KAPASİTESİ DOLU'

Cui Wei, "Çin havayolu şirketleri Türkiye'ye yeterli sayıda uçmuyor ve Türk şirketlerinin sizlerden slot almasında problem yaşadığı söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu konuda da bir yanlış anlama var. Benim burada görüştüğüm işadamları da söylüyor 'Politik nedenlerden ötürü mü uçuş yapmıyorsunuz ya da Türkiye'nin havayollarının uçması için izin vermiyorsunuz' diye. Ben buraya geçen yılın Ocak ayında geldim. Bundan önce de, uzun süre Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştım. Türkiye'nin bu konudaki talebi ile başlayan istişarelerin tamamen içindeydim. Gerçek ve doğru bilgiyi sizinle paylaşabilirim.

'THY BİZE 2-3 YIL ÖNCE BAŞVURDU'

© AFP 2018 / Greg Bake ‘Türkiye ile Çin, ilişkileri zora sokmak istemiyor’

"THY'nin her gün üç şehre uçuşu var: Pekin, Şanghay ve Guangzhou. Hong Kong'a da haftada beş seferi var. THY bize 2-3 yıl önce daha fazla uçuş gerçekleştirmek için başvurdu, biz de havacılık makamlarıyla görüştükten sonra onlara cevap verdik. Prensip olarak bu konuda bir sorun yok ama daha fazla uçuş yapmak istenen Pekin, Şanghay ve Guangzhou havalimanları çok dolu noktalardır. Biz hem Pekin, de hem de Şanghay da havalimanlarının kapasitesini genişletmek için çalışıyoruz."

'SICHUAN AIRLINES TÜRKİYE'YE UÇACAK'

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl önce Onur Air'e ülkenin güney batı bölgesinin çok büyük bir şehrine uçmasına izin verdiklerini belirterek, "Daha başlamadı ama aldığım yeni bilgilere göre o bölgeye uçuşlar başlamak üzere. China Southern Airlines yeniden uçmaya başladı. Bunun yanında, aldığım bir başka bilgiye göre ise Sichuan Airlines, Chengdu'dan Türkiye'ye uçacak" diye konuştu.

Sichuan Airlines, filosunda bulunan 139 uçak ile 93 noktaya bölgesel uçuşlar yapıyor.