Türk diplomatik kaynak: Hayat Tahrir eş-Şam lideri Culani'nin Antakya hastanesine getirildiği doğru değil

© REUTERS / Orient TV ‘Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde’

Türk kaynak, "19 Şubat'ta bazı basın kuruluşları tarafından yayınlanan haberlerde Culani'nin Suriye'deki bir patlamada yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirildiği öne sürüldü. Bu iddia gerçekle bağdaşmıyor" dedi.

Antakya hastanesinden bir kaynak, Suriye'nin İdlib şehrinde pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiğini anlatmıştı.

Kaynak, Culani'nin yoğun bakıma alındığını ve durumun ağır olduğunu da sözlerine eklemişti.