Yıldırım'dan af açıklaması: Teklif üzerinde çalışılıyor, acele karar verirsen başka mağduriyetler olur

Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Binali Yıldırım, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" dedi.

© AA / Aytaç Ünal Bahçeli'den af açıklaması: Meclise teklifi verdik

Makam aracıyla Silivri Otogarı'na gelen Yıldırım, burada kendisini bekleyen partililer ve taksicileri selamladı.

Otogardaki taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle fotoğraf çektirdi. Bir taksinin direksiyonuna geçen Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı da yanına alarak, otogarda taksiyi kullandı.

Orhan Özgür isimli bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.

© AA / İsa Terli Binali Yıldırım

ODATV: TEKLİF MART BAŞINDA YASALAŞACAK

Odatv'nin konuyla ilgili edindiği bilgilere göre ise, söz konusu yasa teklifi Mart ayı başında yasalaşacak.

Masadaki taslak, hem adi hem de terör suçlarını kapsayacak. Bununla birlikte infaz yasasında yapılacak geniş bir değişiklik de öngörülüyor.

Denetimli serbestliğin 5 yıla çıkarılacağı, infaz yasasında indirime gidileceği ve en önemlisi de Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılması bekleniyor.

Sonuç olarak, terör örgütü üyeliğinden veya yardım-yataklıktan tutuklu olan birçok ismin cezaevinden çıkması öngörülüyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren taslak kararın 13 Mart'ta oylanacağı hatırlatılan Odatv haberinde ayrıca, 'affın bu oylamada çıkacak olası olumsuz karara karşı Türkiye'nin kozu olacağı' belirtildi.