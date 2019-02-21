Kayıt
15:50 21 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: İstediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de halka hitap ediyor. Erdoğan, "31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir" diye konuştu. Erdoğan, "Maalesef hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum" diyerek, yerel seçim öncesi hedefledikleri oy oranlarına ulaşamadıkları mesajını verdi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Ankara'da zillet ittifakının adayının resimleri var, ama altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Niye; aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? İşte zillet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır.

    ​- Şunu unutmayın Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Denizli kendinden bekleneni yapacaktır. Denizli'de inşallah bu sefer rekor kıracağız. Bunun için dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Aman ha, içinde bir olun, diri olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin.

    — Maalesef hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum. 31 Mart'ın önemini her vatandaşa anlatmalıyız. 31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir. 2023 hedeflerimize ulaşmamız açısından kritiktir.

    — Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. IMF Başkanı'na, 'Türkiye'nin Başbakanı siz değilsiniz, benim' dedim. Bay Kemal bunlar 'IMF kapısına gider' diyor. O CHP'nin işi. Siz gittiniz IMF'nin kapısına. Sizin borçlandığınız borçları biz sildik. Kemal Derviş nerede? Onu gönderenlerin yanında, Amerika'da.

    — Geçenlerde patates-soğan muhabbeti yaptılar. Bu oyunu bozarız dedik. Tanzim satışlarını kurduk. Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzelti. 31 Mart'tan sonra TESKOMB ve TESK gibi kuruluşlarla masaya oturacağız. En ücra köşelerdeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitlerini artıracağız.

    — Biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Benim alanım ekonomi, özel sektörden gelmiş birisiyim, neyin ne olduğunu bilirim.

    — İzmir bir zamanlar susuzdu. Oraya suyu DSİ ile ben getirdim.

    — Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk vardır; biri yokluklar kuyruğudur. Bu dönem, CHP dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk bereket kuyruğu, varlık kuyruğu, fırsatçılara ders verme kuyruğu.

    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, IMF, Cumhur İttifakı, Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Derviş, Recep Tayyip Erdoğan, Denizli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    Rusya'da yapılan özel kuvvet tatbikatından kareler
    Karikatür
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet