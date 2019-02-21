Erdoğan: İstediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de halka hitap ediyor. Erdoğan, "31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir" diye konuştu. Erdoğan, "Maalesef hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum" diyerek, yerel seçim öncesi hedefledikleri oy oranlarına ulaşamadıkları mesajını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Ankara'da zillet ittifakının adayının resimleri var, ama altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Niye; aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? İşte zillet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır.

​- Şunu unutmayın Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Denizli kendinden bekleneni yapacaktır. Denizli'de inşallah bu sefer rekor kıracağız. Bunun için dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Aman ha, içinde bir olun, diri olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin.

— Maalesef hâlâ istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum. 31 Mart'ın önemini her vatandaşa anlatmalıyız. 31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir. 2023 hedeflerimize ulaşmamız açısından kritiktir.

— Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. IMF Başkanı'na, 'Türkiye'nin Başbakanı siz değilsiniz, benim' dedim. Bay Kemal bunlar 'IMF kapısına gider' diyor. O CHP'nin işi. Siz gittiniz IMF'nin kapısına. Sizin borçlandığınız borçları biz sildik. Kemal Derviş nerede? Onu gönderenlerin yanında, Amerika'da.

— Geçenlerde patates-soğan muhabbeti yaptılar. Bu oyunu bozarız dedik. Tanzim satışlarını kurduk. Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzelti. 31 Mart'tan sonra TESKOMB ve TESK gibi kuruluşlarla masaya oturacağız. En ücra köşelerdeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitlerini artıracağız.

— Biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Benim alanım ekonomi, özel sektörden gelmiş birisiyim, neyin ne olduğunu bilirim.

— İzmir bir zamanlar susuzdu. Oraya suyu DSİ ile ben getirdim.

— Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk vardır; biri yokluklar kuyruğudur. Bu dönem, CHP dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk bereket kuyruğu, varlık kuyruğu, fırsatçılara ders verme kuyruğu.