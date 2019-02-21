Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'ye hapis cezası

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Kadir Güntepe ile avukatı katıldı. Güntepe, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin açılarak duruşmanın kaydedilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı ise "Söylediklerinizi zapta geçiyoruz, zaten 3 nüsha halinde savunmanızı yazılı verdiniz" diyerek talebi reddetti.

Güntepe, esasa ilişkin savunmasında, ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, raporlardaki hataların yazılı sunduğu savunmasında yer aldığını aktardı.

Güntepe, hakkında ifade veren A.Y'yi (Güneydoğu mülkiye imamı) Düzce'de bulduğunu ifade ederek, "Kendisine ByLock'tan ne yazıştığımızı sordum. Eğer haklı olmasaydım, Düzce'ye kadar gitmezdim. Bu görüşmeden sonra ifadesini değiştirdi. Onun ifadelerine itibar edilmemelidir" diye konuştu.

Görev süresi boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini savunan Güntepe, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Güntepe'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.