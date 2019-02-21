Akademisyen Güvenli'ye 'şehit ailesine taziye ziyareti' cezası iptal edildi

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 'şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü' getirilen akademisyen Güvenli'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İtiraz üzerine akademisyen Güvenli'nin 'şehit ailesini taziye ziyareti'nde bulunma yükümlülüğü kaldırıldı.

Güvenli'nin avukatı Tüten Ateş, "Karara biz de itiraz etmiştik. Savcılık da itiraz etmiş. Savcılığın itiraz gerekçesini UYAP'ta göremedik. Taziye gibi insani bir olayın yargı tarafından topluma bir ceza gibi sunulması yanlışından dönülmesini olumlu buluyoruz. Zaten taziye bir kamu hizmeti değildir. Yükümlülük olarak görülmesi hukuken de insani olarak da son derece yanlış ve sakıncalıdır" dedi.