‘Epilepsi hastasına tecavüz’ davasında tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi

© Fotoğraf : DHA Engelli kızına 6 yıl boyunca tecavüz etti, doğan 2 bebeği öldürdü

2 yıl önce ilk olarak Sputnik'in duyurduğu, Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan epilepsi hastası D.S.'ye (33) yönelik tecavüz olayı ile ilgili açılan davanın duruşması görüldü. Olay ile ilgili temizlik personeli şefi E.K. ile hastane temizlikçisi B.E. tutuklanarak haklarında, "kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı" suçundan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Açılan davanın 7 Temmuz 2018 tarihinde görülen duruşmasında sanıklardan B.E.'ye 21 yıl, E.K.'ye ise 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstinafa gönderilen dosya 11 Kasım 2018'de bozularak Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Yargılama dün devam ederken, duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili bir avukat da katıldı. Savunmaların ardından mahkeme 19 yıl 6 ay hapis cezası alan tutuklu sanıklardan E.K.'nin tahliyesine karar verdi.

MAĞDUR YAKINLARI TEPKİLİ

Sputnik'e konuşan mağdur D.S.'nin kardeşi M.Y. tahliye kararına tepki göstererek "Söz konusu sanık ceza almıştı. İstinaftan geri geldikten sonra ne oldu anlamadık ve tahliye edildi. Aynı savcı, aynı mahkeme, aynı hakim ceza verdiği kişiyi neden tahliye eder? Adalet bu kadar mı ki bir tecavüzcüyü tahliye ediyor ve o kişi elini kolunu sallayarak dışarıda gezebiliyor. Onun içeride olması lazım. Şuan kardeşimin can güvenliği yok ve çok korkuyor. Evden çıkmaya bile korkuyor. Olaydan sonra kardeşim psikolojik tedavi gördü. İlaç kullanıyordu. Geceleri bağırarak uyanıyordu. Onu ‘içerideler, sana ulaşamazlar' diye teselli ettik. Onun tekrar tutuklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

Ergani Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan epilepsi hastası D.S., 26 Haziran gecesi rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Babasının ısrarla sorması üzerine başından geçenleri anlatan D.S., hastanenin temizlik işleri şefi E.K. ve temizlikçi B.E.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Mağdurun olayı anlatması üzerine ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iki şüpheli tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur D.S., şüpheli E.K.'nin temizlik personel şefi olduğunu belirterek, "Hastanede onun emrinde çalışıyorum. Bana sürekli kötü davranıyor. Bir kez beni hastane çatısına götürüp ağzıma vurarak, dişimi kırdı. E.K. bir ay önce de beni hastanenin yangın merdivenine götürdü. Boğazımı sıkıp, tokat attı. Aynı gün yangın merdiveninde bana tecavüz etti. Ağzımı poşetle bağladı ve sesimin çıkmasına engel oldu. Diğer şüpheli B.E. ise soyunma odasında bana tecavüz etti. Bir kez evini gösterme bahanesiyle evine götürüp tecavüz etti" demişti.