Soyer: İzmir'in içinde bulunduğu durumun takdiriilahi değil, 'takdiriidari'

Soyer, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in yüzyıllarca önemli bir liman kenti olduğunu söyledi. Son yıllarda şehrin potansiyelinin düştüğünü savunan Soyer, "İzmir'in sadece kalp masajına ihtiyacı var, tıkanık damarların açılmasını ihtiyacı var" dedi.

Bu tıkanık damarlardan birinin İzmir Limanı olduğunu dile getiren Soyer, burada yapılacak iki temel işin bulunduğunu vurguladı. Bunlardan birinin sirkülasyon kanalının açılması olduğuna değinen Soyer, şunları söyledi:

"İkincisi de navigasyon kanalının açılması. Bu kanalla büyük gemilerin körfeze gelmesini amaçlıyoruz. Bu iki projenin yaklaşık maliyeti 1 milyar lira. Bu kaynak var. Bunu mutlaka yapacağız. Değirmenin suyu nereden gelecek onu daha sonra açıklayacağım".

'YENİ BİR KENTLER BİRLİĞİ KURACAĞIZ'

Kentin turizminin trajik bir noktada olduğunu ileri süren Soyer, Antalya'ya 18 milyon, İzmir'e ise 1 milyon turistin geldiğini aktardı. Projelerini 26 Şubat'ta ayrıntılı olarak açıklayacağını anlatan Soyer, Akdeniz çanağında yeni bir kentler birliği kurmak istediklerini dile getirdi.

Bu birliğin Akdeniz'e kıyısı olan 6 kentle başlayacağını vurgulayan Soyer, "İskenderiye, Beyrut, Atina, Roma, Marsilya ve Barselona'dan oluşacak bir birlik. Bu kentlerle çok sayıda ortak proje yapacağız. Niyetimiz Akdeniz'i global dünyanın global aktörü haline getirmek. Akdeniz markaları üzerinden yeni pazarlar yaratmak" diye konuştu.

İzmir'in kapısını herkese açmak istediklerini vurgulayan Soyer, "İzmir, yepyeni bir hikaye yazmaya mahkum. İzmir'in şu an içinde bulunduğu durum asla bir takdiriilahi değil, takdiriidaridir. Biz bu idareyi değiştireceğiz. Başka bir idare, başka bir İzmir mümkün" değerlendirmesinde bulundu.