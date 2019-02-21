Soylu: Kılıçdaroğlu’nun ayağının bastığı yerde ot bitmez

© AA / Ahmet Bolat Soylu: Elimizde öyle belgeler var ki evladımıza 'Tacizci' diyen alçaklar gereğini görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Soylu buradaki konuşmasında, "Bu ülkenin özgürlüğü ve hürriyeti için, enginleşmesi için, bu milletin ayakta dik durabilmesi için bu tablo bu millete yüzyıllarca yeter de artar. Çok zor dönemlerden geçti bu ülke ve millet hep birlikte çok zor dönemlerden geçtik. Türkiye buralara kolay gelmedi. Varacak çok menzilimiz var. Bu millet öyle sıkıntılar çekti ki, bu ülkede başbakanlar, bakanlar astılar, siz bu ülkeyi kendi kimliğiniz ve inancınızla yönetmeyin diye sizi korkutmaya ve sindirmeye çalıştılar. Bu ülkede çocuklara Kur'an öğretmediler. Darbelerle, ekonomik krizlerle, terör ve anarşiyle, sağ sol, başı açık başı örtülü diye bu ülkenin her bir bireyini parça pinçik edebilmek için bizi ellerinden geldiğince parçalamaya çalıştılar. Birini tezgahtan aldılar, ötekisini tezgaha koydular" diye konuştu.

'BU MİLLET İKTİDAR DA OLDU, MUKTEDİR DE'

"Bize iktidar olursunuz, muktedir olmazsınız dediler. Bugün bu millet iktidar da oldu, muktedir de oldu" diyen Soylu, "28 Şubat bin yıl sürecek dediler. Ne demek istediler, ‘Ey Türk milleti, siz bu topraklarda bin yıldır yaşıyorsunuz, ezanı muhammediye bu topraklarda semalarda duyuluyor, size yeni bir bin yıl yazıyoruz, sizin yaşadığınız bin yılı beğenmiyoruz' dediler. 28 Şubat 1997'de Tayyip Erdoğan'ı yasakladılar. Bu millet inadına 3 Kasım 2002'de Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirdi. Bu ülkeye ve bu coğrafyaya zayıflık yakışmaz. Biz etrafımızdaki bütün coğrafyadan sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Komutanlarla konuştuk, onların gözleri parlıyor, teröristler birbirleri ile anlaşıp kış boyu fare gibi inlerine girmişler. Bunlar kafalarını inlerinden bir çıkarsınlar tek tek halledeceğiz, burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz. PKK elebaşı Apo ile ilgili milletvekili illeri dolaşacakmış, sonra Apo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Biz sizi yürütmeyiz ki. Artık terörün Türkiye gündemini meşgul etme dönemi sona etmiştir" dedi.

'AYAĞININ BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ'

Kılıçdaroğlu'na da yüklenen İçişleri Bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun zafer naraları ile beraber 31 Mart gecesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adım atmasına ben Ankara'da yaşayan birisi olarak tahammül edemem. Çubuklular Kılıçdaroğlu'nun ayağının bastığı yerde ot bitmez ot. Kılıçdaroğlu'na o fırsatı vermeyeceksiniz değil mi? SSK'yı batırdı, partinin adayları adaylıklarını açıklamasın diye parti binasını kilitledi, 10 katlı binaya sahip çıkamayan Ankara'ya sahip çıkabilir mi?" diye konuştu.