Bakan Gül: Tarlada aldım iki liraya, pazardan aldım 20 liraya, işi doruğa çıkardılar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tarlada aldım iki liraya, pazardan aldım 20 liraya, işi doruğa çıkardılar. Çiftçi, üretici kardeşim getiriyor 1-2 lira, ben pazarda alırken niye 15'e, 20'ye çıkıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız bu balon fiyatları söndürmüştür" dedi.

Gül, Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ve mahalle esnafını ziyaret etti, vatandaşlara karanfil dağıttı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Gül, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse için destek istedi.

Gül, daha sonra Başak Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen istişare ve tanışma toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Gül, Türkiye'de seçime giderken yine birilerinin, seçmenin zihnini bulandırmaya, milletin seçimdeki iradesini manipüle etmeye yönelik oyunlara başladığını belirterek, "Bu seçimde de yine vatandaşımızın sofrasına gözünü dikerek bir takım algı operasyonlarına giriyorlar. Tarlada aldım iki liraya, pazardan aldım 20 liraya, işi doruğa çıkardılar. Çiftçi, üretici kardeşim getiriyor 1-2 lira, ben pazarda alırken niye 15'e, 20'ye çıkıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız bu balon fiyatları söndürmüştür, almış olduğu kararlarla hükümetimiz vatandaşımızın cebine uzatılan ele müdahale etmiştir." dedi.

'CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA YAPILMAYAN İŞLER ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE YAPILDI'

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan işlerin Erdoğan liderliğinde yapıldığını kaydeden Gül, "O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Başarılı olduğu için saldırıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Eğitim, sağlık, ulaşım alanında gelinen noktaya dikkati çeken Gül, şunları söyledi: "Daha iyisini yine biz yaparız. Elbette eksikliklerimiz var ama esikliklerimizi de tamamlamak için sizlerden destek istiyoruz. Bu seçim A partisi, B partisi meselesi değil, bu seçim Türkiye'ye hizmet etmek için yola çıkanlar ve projesi olanlar ile bir projesi olmayıp, tek vaadi 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenler arasında yapılacak bir tercihtir."

Gül'e, programında AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse de eşlik etti.