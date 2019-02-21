Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm de terör kadar önemli

Bakan Kurum, terörle mücadeleye işaret ederek, "Buna büyük bedel harcıyoruz, aynı kentsel dönüşüm de terör kadar önemli çünkü yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut var. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de 20 milyon konut varsa neredeyse yüzde 30'u. Yüzde 30'unun yenilenmesi gerekiyor, yüzde 30'u riskli binada yaşıyor demek" dedi.

© AA / Eren Bozkurt Soylu: Terörün Türkiye'nin gündemini meşgul etme dönemi sona erdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'ndeki kafede bir araya geldiği gençlere hitaben konuşma yaptı.

Konuşmasında Kurum, "Her gün bir bina yıkılması, istinat duvarı çökmesiyle karşı karşıya kalıyoruz ve ülkemizde yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut var" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti: "Bizim ülke olarak problemlerimizin başında terör geliyor. Maalesef biz büyümeyelim diye terörü başımıza bela ediyorlar ve sürekli bununla mücadele etmekle paramızı, enerjimizi, canımızı, vaktimizi her şeyimizi harcıyoruz. Hamdolsun terörde çok iyi bir noktaya geldik. Türkiye'deki terörist sayısını elle gösterebiliyoruz, artık o bombalama eylemleri yaşanmıyor, çok iyi bir noktaya geldik. Burada güvenlik güçlerimizin yaptığı mücadele, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çok önemli. Buna büyük bedel harcıyoruz, aynı kentsel dönüşüm de terör kadar önemli çünkü yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de 20 milyon konut varsa neredeyse yüzde 30'u. Yüzde 30'unun yenilenmesi gerekiyor, yüzde 30'u riskli binada yaşıyor demek."

Konuya ilişkin 81 ilin valiliğine genelge gönderdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti: "Bu genelge kasamında öncelikli olarak, ülke genelinde mekansal plan yapacağız. Şehirlerin büyüme öngörüsü, turizm, sanayi, tarım alanı gibi sektörleri içinde barındıran bir plan olacak ve yine şehir ölçeğinde de kentsel dönüşüm planı yapacağız. Bu planlamayla birlikte de şehrin öncelikli, acil ihtiyacı ne ise örneğin acil ihtiyaç yeşil alansa yeşil alan, altyapıysa altyapı, üst yapıysa üst yapı, kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm işlerinden başlamak suretiyle belediye başkanlarımız bu işleri yapacaklar, biz de bakanlık olarak destek vereceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek suretiyle 1,5 milyon konutun da dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız."