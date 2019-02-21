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00:28 22 Şubat 2019
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    Murat Bakan

    CHP İzmir'de 'Avukat' krizi: 'Önemli olan kişiler değil, partidir'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, Buca adayının değiştirilmesiyle ilgili olarak söylediği, “Genel Merkez’in de bu avukat sevgisini anlamış değilim, partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar'' sözlerine partinin İzmir’deki Avukat Milletvekili Murat Bakan’dan yanıt geldi.

    CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır
    © AA /
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    CHP'de Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in, listelerin YSK'ya verilmesine saatler kala değiştirilmesinin yankıları sürüyor. Yaşananlara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, "Genel Merkez'in de bu avukat sevgisini anlamış değilim, İzmir ile ilgili hukukçu arkadaşlarımızın inanılmaz bir müdahalesi var. Partiyi ele geçirmek için çalışıyorlar gibi bir görüntüleri de mevcut" sözlerine, CHP'nin İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan'dan yanıt geldi.

    'SÜRECİN HİÇBİR NOKTASINDA DEĞİLİM'

    Gündeme Bakış'ın haberine göre "Buca adayının değiştirilmesi konusunu herkes gibi öğrendim" diyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Hiçbir bilgim yok. Sürecin hiçbir noktasında da değilim. Aday arkadaşımızın değişme sebebine ilişkin net somut bir bilgim yok. Üstelik Suat Nezir'i gelen arkadaşımızdan daha iyi tanırım. Sevdiğim bir kardeşimdir. Durumuna üzüldüm ancak parti böyle bir karar vermiş mutlaka makul bir gerekçesi vardır diye bakıyorum olaya. Benim de İzmir'in bazı ilçelerinde önerdiğim arkadaşlarım oldu fakat aday olmadıklarında bunu büyük bir olgunluk içinde karşıladılar. Yine Buca'da son derece başarılı, genç bir belediye başkanımız vardı. Levent Piriştina değişti. O da büyük bir olgunluk içerisinde, partili ahlakı ile davrandı. Ne birilerine nümayiş yaptırdı ne de basına zehir zemberek açıklamalar, ne başka partiye gitti. Siyasette arzu etmememize rağmen bu tip durumlar yaşanabiliyor. Önemli olan eleştiriyi, özeleştiriyi sonraya bırakıp partiye seçim kazandırmak. Burada alınan tavır hem kendi geleceği hem partinin geleceği için önemli. Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen vakur davranıp partiye sahip çıkmak gerekir. ‘Bana haksızlık yapıldı' diye düşünebilirsiniz, gerçekten öyle de olabilir. Ancak şimdi bu meseleleri bırakıp iktidarın değirmenine su taşımadan ülkenin geleceği için bu işlerden haberi olmayan yurtsever seçmeni hayal kırıklığına uğratmamak gerekir. Birlik olmalıyız. Önemli olan kişiler değil CHP'dir ve karşımızda dinci faşist bir anlayış var. Mücadelemiz onunla olmalı" dedi.

    'AKP'NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRECEK BİRİ DEĞİL'

    CHP İzmir aday toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Emin Mengüarslan
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    CHP'li Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

    "Ben biliyorsunuz parti içi konuları basına demeç olarak vermem varsa bir eleştirim onu o arkadaşıma uygun zamanda ve yerde yaparım. Kamuoyu önünde değil kaldı ki Tacettin Bey gerek il başkanlığı döneminde gerekse milletvekili olduğu dönemde basın önünde partiyi asla tartışmamış bir arkadaşımızdır. Ne belediye başkanlarını ne milletvekili arkadaşlarını ne de örgütü basın önünde eleştirir! Bu tip davranışların parti ahlakına uymadığını kapalı toplantılarda yapılması gerektiğini çok iyi bilir. Partiye zarar verip AKP'nin ekmeğine yağ sürecek bir arkadaşımız değildir. O bakımdan böyle partili hukukçu arkadaşlarımızı bilhassa mesleklerini zikrederek eleştireceğine ihtimal vermiyorum".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, CHP, Tacettin Bayır, Murat Bakan, Suat Nezir, Buca, İzmir, Türkiye
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