Erdoğan, Trump ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

— Görüşmede ikili meseleler ve Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınmış, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanmış ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizilmiştir.

— Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etmişlerdir.

— İki lider, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmışlardır.

— Son olarak ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kalınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.