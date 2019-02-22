Erdoğan, Trump ile Suriye'yi görüştü

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
— Görüşmede ikili meseleler ve Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınmış, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanmış ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizilmiştir.
— Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etmişlerdir.
— İki lider, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmışlardır.
— Son olarak ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kalınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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