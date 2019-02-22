Alçı: CHP ile ilgili vahim iddialar var, Kılıçdaroğlu'na 'Suat Nezir kendi isteğiyle çekildi' denmiş

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yerel seçime giden süreçte tartışmalara sahne olan CHP ile ilgili 'vahim iddiaların' olduğunu söyledi. Alçı, "Suat Nezir kendisine Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba tarafından dayatılmak istenen listeye karşı çıktı diye adaylıktan men edilmiş ve Kılıçdaroğlu’na da 'Kendi çekildi' denmiş" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı, "TÜSİAD'da devrim" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'de yaşanan aday belirleme tartışmalarına da değindi.

"İzmir Buca'da yer yerinden oynuyor. CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterdiği Suat Nezir son dakikada geri çekildi ve yerine Erhan Kılıç aday gösterildi. CHP'li vekiller birbirinden vahim iddialar ortaya attılar. Çıkar kavgası, genel başkan yardımcılarının müdahalesi, Suat Nezir'in kendi çekildiği ile ilgili Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgi verildiği gibi çeşitli senaryolar dile getiriliyor" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Ben başta İzmir teşkilatı olmak üzere CHP içinden tanıdığım isimlere 'Neler oluyor?' diye sordum. Açıkçası mevcut başkan Levent Piriştina'nın niye aday gösterilmediğini de anlamış değilim. Buca'da seviliyordu, üstelik Piriştina isminin de sembolik bir anlamı vardı.

Hadi onu yapmadınız, Suat Nezir isminin de bir karşılığı var. Üstelik ilan edilmiş, kesinleşmiş. Son dakikada bir değişikliğin, CHP'nin istikrar ve güvenirliğini zedeleyeceği görülmüyor mu?

'BU NEYİN KAVGASI?'

Konuştuğum kaynaklar Nezir'in Kılıçdaroğlu'ndan randevu alıp derdini anlatamadığını söylediler. Mesele meclis üyelikleri. Maalesef Türkiye'de belediyeciliğin ne kadar yozlaşmış olduğunun kanıtı belediye meclis üyeleri boyutunda da ayan beyan ortada. Büyük bir menfaat kavgası var belli ki. Herkes kendine yakın birilerini belediye meclislerine sokmak istiyor.

Suat Nezir kendisine Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba tarafından dayatılmak istenen listeye karşı çıktı diye adaylıktan men edilmiş ve Kılıçdaroğlu'na da "Kendi çekildi" denmiş.

Yeni aday Erhan Kılıç'ı soruşturdum. Mevcut yönetimde de çalışmış, belediyeye yabancı biri değil ancak gördüğüm kadarıyla aday yapılma sebebi bunlar değil. Kılıç, Tuncay Özkan'ın davalarına da giren bir avukat. Partiden konuştuğum herkes bu gelişmeyi "Özkan operasyonu" olarak yorumladı. Tuncay Özkan 90'ların sonunda medyadaki iş yapış tarzını CHP'de de sürdürmek istiyor herhalde.

CHP maalesef bu seçimlere son derece dağınık ve zafiyet içinde gidiyor. Parti kendi iç iktidar kavgalarına teslim olmuş izlenimi veriyor. Bu ve benzeri gelişmeler seçmeni ciddi anlamda bezdiriyor. Bırakın partinin kendisi, Türkiye demokrasisinin güçlenmesi için bir an önce toparlanmaları şart."