CHP'li Ağbaba: Buca’da adaylığı çekilen isimle görüşmedim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Buca'da adaylığı çekilen isimle görüşmedim. Meclis adayı listesiyle ilgili bir konuşmamız olmadı" dedi.

İzmir Buca’da adaylığı sürpriz bir şekilde geri çekilen Suat Nezir'in "CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, Deniz Yücel, Kasım Akdağ ve diğer Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte hazırladığı hiçbir geçerliliği olmayan adaylıktan çekildiğimi iddia eden tamamıyla yalan ve yanlış ifadelerle hazırlanmış bir tutanakla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek, ‘Adaylıktan çekildiğimi' söylediğine ve Genel Başkanımızı yanılttığına ilişkin bilgiler Ankara'dan gelmeye başladı" ifadesi, CHP içindeki tartışmaya boyut kazandırdı.

CHP'li birçok isim, listelere CHP yönetimi tarafından müdahale edildiğini, bundan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi dahi olmadığını söyledi.

İzmir'deki meclis listelerinden sorumlu olan ve tartışmaların odağındaki isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yurt gazetesine konuştu.

Ağbaba, "Meclis üyesi listelerini ben yapmadım. Buca adayının değiştirilmesinde benim etkim ne de müdahalem var. Benimle ilgili kim ortaya farklı iddialar atıyorsa tamamı siyasi şizofrendir. Meclis üyesi listeleri örgütün, belediye başkan adaylarının istekleri doğrultusunda oldu. İzmir'den gelen listelerin değiştirilmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Buca'da adaylığı çekilen isimle görüşmedim. Meclis adayı listesiyle ilgili bir konuşmamız olmadı" dedi.