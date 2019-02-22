Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 7 gözaltı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ceylanpınar'da 14 yaşındaki bi kız çocuğu, ilçede yaşayan bir yakınına kendisine aralarında memur ve esnafların da bulunduğu bazı kişilerin istismarda bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine kız çocuğunun yakını olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı iddia edilen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Olayın duyulması ihtimaline karşı polis şüphelilerin götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü ile adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, cinsel istismara maruz kalan kız çocuğunun sosyal hizmetler uzmanı ve psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra devlet koruması altına alınacağı belirtildi.