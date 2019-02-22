Deniz Çakır hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

Başörtülü kadınları sözle taciz ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, mağdur olduğunu ileri süren kişilerin itirazı sonucu kaldırıldı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, başörtülü kadınları sözle taciz ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan da yürütülecek. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından yürütülen soruşturmada, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

© AA / Serhat Çağdaş Sabah: Deniz Çakır'ın tacizini belgeleyen kamera kayıtları ve ifadelere ulaştık

Çakır hakkında, 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyordu.

Müştekilerin takipsizlik kararıyla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne yaptıkları itiraz, karara bağlandı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.

Böylece savcılık, Çakır hakkında TCK'nın 125/3-b maddesi uyarınca yürütülen 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu yanı sıra, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan da soruşturmaya devam edecek.