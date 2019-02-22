'İYİ Parti'de ikinci Mersin skandalı patladı, Akdeniz'de de aday gösteremiyorlar'

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin Mersin'in Akdeniz ilçesinde de aday gösteremeyeceğini söyledi. Saymaz, "İl yönetimi Mersin'in en büyük ilçesi olan Akdeniz'de de adaylarının evrakını oyalamak suretiyle geciktirmiş" ifadesini kullandı.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "İyi Parti'de ikinci Mersin skandalı patladı" ifadesini kullandı.

İyi Parti'de ikinci Mersin skandalı patladı. İyi Parti Mersin İl Yönetimi, Mersin'in en büyük ilçesi olan Akdeniz'de de adaylarının evrakını oyalamak suretiyle geciktirmiş. Bu nedenle İyi Parti, Akdeniz'de aday gösteremiyor. Akdeniz'in önemi şu: Bu ilçeyi HDP kazanıyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 22, 2019

Saymaz şöyle devam etti:

"İyi Parti Mersin İl Yönetimi, Mersin'in en büyük ilçesi olan Akdeniz'de de adaylarının evrakını oyalamak suretiyle geciktirmiş. Bu nedenle İyi Parti, Akdeniz'de aday gösteremiyor. Akdeniz'in önemi şu: Bu ilçeyi HDP kazanıyor. İyi Parti, Mersin'de uyguladığı Demokrat Parti formülünü Akdeniz'de de hayata geçirecek, İyi Parti'nin adayı DP listesinden aday olacak."

İyi Parti, Mersin'de uyguladığı Demokrat Parti formülünü Akdeniz'de de hayata geçirecek, İyi Parti'nin adayı DP listesinden aday olacak — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 22, 2019

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