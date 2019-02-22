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11:03 22 Şubat 2019
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Maalesef CHP'nin marjinallere doğru kaydığını görüyoruz

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (291)
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    AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarını ve seçilmesi durumunda kentte nelerin değişeceğini anlattı. CHP'li rakibi Tunç Soyer'in adaylığının kamu vicdanını rahatsız ettiğini ileri süren Zeybekci, "Maalesef CHP'nin marjinallere doğru kaydığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

    NTV'de yerel seçim projelerine ilişkin soruları yanıtlayan Zeybekci, İzmir'in en büyük sorununun çöp ve katı atık olduğunu söyledi.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf: Twitter
    Zeybekci: İzmir e-ticarete hazırlanmalı
    Zeybekci, "Onbinlerce mesaj geldi ve vatandaşlarla konuştuk. En büyük problem altyapı problemi. Çöp ve katı atık, kanalizasyon ve yağmur suyu, trafik. Yeşil alanlar ve spor alanlarıyla ilgili sıkıntılar. Bu problemer başı çekiyor" dedi.

    Zeybekci, "İzmir geri gitti, ekonomik anlamda da geri gitti. Kocaeli, Bursa ve Antalya, İzmir'i geçecek diyor rakamlar. 31.12.2019'da İzmir'e 9 ay sonra gelen bir vatandaşımız, 'acaba başka yere mi geldik' diyecek kadar İzmir'i değiştireceğiz. Ulaşım, mimari estetik, kentsel dönüşüm…" ifadesini kullandı.

    'İZMİR, EN RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE'

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA / Ahmet İzgi
    Zeybekci: İzmir'i koşturmak için dürtmemiz lazım
    İzmir'in en riskil deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Zeybekci, "Maalesef deprem haritamız imar planlarımıza işlenmemiş, ilk bunu yapacağız" diye konuştu.

    Zeybekci, projeleriyle ilgili şunları söyledi:

    "46 km'lik ikinci bir çevre yolu. İlk 2 yılda 28 adet köprülü kavşak yapacağız. En çok tıkanan yerler, arkası da gelecek. İlk 9 ayda hiçbir vatandaşımız 'benim sokağımda çukur var' demeyecek, bunu halledeceğiz."

    'İZMİR, TIBBI ATIKLARINI BİLE MANİSA'YA GÖNDERİYOR'

    Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : İHA
    Zeybekci: Bu dönemde çöplerini dağlara tepelere atan başka şehir kaldı mı?
    - (İzmir'in çöp sorunu) "Türkiye'de ve dünyada böyle problemlerle konuşulan şehir kalmadı. İzmir, tıbbi atıklarını bile Manisa'ya gönderiyor. Çöp alanında yükseklik 100 metreyi buldu. Vahşi ve ilkel bir alan. Oradaki köpekler bile zehirli ortamdan öyle değişmişler ki mutasyona uğramışlar; birbirlerini yer hale gelmişler. Sızan su derelerden akarak tabiatı zehirliyor. En önemli önceliğimiz bu, 1.5 yılda çözeceğiz. 2020'nin sonunda İzmir'in çöp katı atık sorunu kalmayacak, söz veriyorum.

    — Turizm… Turizm İzmir'de hemen hemen yok. Antalya'nın rakamlarıyla aradaki fark ortada. Antalya gibi her şey dahili istemiyoruz ama sağlık, kongre, kültür, ticaret turizmi istiyoruz. Avantajlıyız, 12 aya yayabiliriz. Spor turizmi için Antalya'dan çok daha büyük avantaja sahibiz ama yer gösteremiyoruz ki gelene.

    'BİR ZAMANLAR 5 SÜPER LİG TAKIMI VARDI'

    Nihat Zeybekci
    © AA / Emin Mengüarslan
    Zeybekci '10 Numara İzmir' projelerini tanıttı: 'Sahne ışıkları İzmir'de hiç sönmez'
    - Bir zamanlar 5 Süper Lig takımı vardı. Türkiye'deki altyapı ile İzmir'in altyapısı aynıydı. Türkiye ileri gitti, biz aynı yerde kaldık. Göztepe Alsancak stadları devam ediyor. 2019-20 sezonunun ikinci yarısına yetişecekle umarım ama Karşıyaka Stadı'nda olmadı bu. Belediyenin mantığı birkaç eksiklik üzerinden yapımı durduruldu. Mahkemenin iptal sebeplerini hallettik.

    — Her 25 bin nüfusun olduğu yere kapalı spor salonu, 50 bine ulaştığında yüzme havuzu ve gençlik merkezi. Onlarca sentetik standartlara uygun çim sahalar. Böyle yaparsanız şehirden şampiyonlar çıkar. Asıl mega projemiz, Atatürk Stadı'nın olduğu yere, 55 bin kapasiteli yeni olimpiyat stadı ve yanına Türkiye'nin en büyük veledromunu yapmak.

    'KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDEN BİR DURUM'

    Tunç Soyer
    © AA /
    CHP İzmir adayı Soyer: Zeybekci'nin yanıtına üzüldüm, kırıldım
    - (Tunç Soyer'in adaylığı) Kamu vicdanı çok rahatsız. Türkiye'ye kasteden çukur eylemleri ortada. Buna devletin vermiş olduğu tepki ortada. Onlarla beraber olamadıklarını ve devletin yaklaşımına üzüldüğünü söylediğini hep beraber gördük. Bölücü terör örgütünü kınamayan HDP'nin mitinginde de aynı yönde açıklamaları oldu. HDP'nin eş genel başkanı İzmir'e geldi ve 'bizim evet diyeceğimiz aday üzerinde uzlaşacağız' dedi. Terör örgütünün partisi, CHP aday açıklayana kadar bekledi ve ertesi gün sabah 'adayımız budur' dedi. Kamu vicdanını rahatsız eden bir durum bu. Maalesef CHP'nin marjinallere doğru kaydığını görüyoruz.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (291)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, HDP, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Nihat Zeybekci, İzmir
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