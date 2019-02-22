295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 59 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.
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