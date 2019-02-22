CHP'li Taşçıer: Gökçek 'Elimde belge yok' diyerek kaçtı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, dün eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisini aradığını belirterek “Beni Ankapark’ı gezmeye davet etti. Ben de kendisine bana maliyetini gösteren resmî belgeyi gönderirse seve seve gideceğimi ifade ettim. Maalesef elimde belge yok diyerek bundan kaçtı” ifadesini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 2013 yılında temeli atılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyar TL harcandığı ifade edilen Ankapark'la ilgili tartışmalar devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, dün CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ankapark ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Taşçıer, daha önce "Bu temaparkın en büyük misafir kitlesi çocuklar olacak. Eğer bu güvenlik sorunları halledilmeden açılırsa çocuklarımızın hayati tehlikesi bulunuyor demektir. Ne için, AKP siyasi şovunu yapsın diye? Bu kabul edilemez" dediğini hatırlattı.

Daha sonra Melih Gökçek, programın devam ettiği sırada kişisel Twitter hesabında "Ankara CHP Mv. Gamze Taşcıer, Ahmet Hakan'ın programında Ankapark'a pahalı olduğu için laf attı. Programa twitle katıldım. Dili dolaştı, sahte gülücükler atıp böyle rezil oldu" paylaşımında bulundu.

ANKARA CHP MV GAMZE TAŞCIER, AHMET HAKANIN PROGRAMINDA ANKAPARK'A PAHALI OLDUĞU İÇİN LAF ATTI.

PROGRAMA TWİTLE KATILDIM.

DİLİ DOLAŞTI, SAHTE GÜLÜCÜKLER ATIP BÖYLE REZİL OLDU.

SEYREDELİM Mİ?🤣 pic.twitter.com/G7Bqgdwo8K — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 20, 2019

​Gamze Taşcıer ise programdan sonra yaşananları aktardı. Gökçek'in kendisini aradığını söyleyen Taşcıer, "Az önce zorla görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek aradı. Beni Ankapark'ı gezmeye davet etti. Ben de kendisine bana maliyetini gösteren resmî belgeyi gönderirse seve seve gideceğimi ifade ettim. Maalesef elimde belge yok diyerek bundan kaçtı" ifadelerini kullandı.

Az önce zorla görevinden istifa ettirilen @06melihgokcek aradı. Beni Ankapark’ı gezmeye davet etti. Ben de kendisine bana maliyetini gösteren resmî belgeyi gönderirse seve seve gideceğimi ifade ettim. Maalesef elimde belge yok diyerek bundan kaçtı. — Gamze TAŞCIER🇹🇷 (@gamzetascier) February 21, 2019

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