Metrobüs durağında telefonu şarj eden bisiklet

İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Buna göre, Mecidiyeköy metrobüs durağına yerleştirilen bir bisikletin pedalları çevrilince, telefonu şarj etmek mümkün oluyor.
İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağına yerleştirilen bir bisikletin pedalları çevrilince, telefon şarj ediliyor. Bu uygulama İstanbul'da bir ilk oldu.
İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Buna göre, Mecidiyeköy metrobüs durağına yerleştirilen bir bisikletin pedalları çevrilince, telefonu şarj etmek mümkün oluyor.
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