Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe'nin 'Domuz yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz?' sorusuna yanıt

Türkiye'de görülen grip vakalarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor" dedi.
Koca, hastalık konusuna dikkat çekerek bakanlıktan ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin çağrısına da yanıt verdi:
"Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı."
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak hastayız, ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya, valla, lütfen" çağrısında bulunmuştu.
domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz,millet olarak, hastayız,nolucaz böyle, bize yazık değilmi.hastalıktan yorgun https://t.co/92e3otvFDPğlık bakanlığı bize bedava hayırına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya,Valla, Lütfen— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) February 20, 2019
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