Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe'nin 'Domuz yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz?' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 'Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz?' sorusuna ve bedava ilaç isteğine yanıt verdi. Koca, "Yıldız Hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz alabilir. Gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" dedi.

Türkiye'de görülen grip vakalarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor" dedi.

Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede" ifadelerini kullandı.

Koca, hastalık konusuna dikkat çekerek bakanlıktan ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin çağrısına da yanıt verdi:

"Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak hastayız, ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya, valla, lütfen" çağrısında bulunmuştu.