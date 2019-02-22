Ahmet Kural'a 'yalancı tanıklık'tan takipsizlik kararı

Oyuncu Ahmet Kural'ın eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle açılan davada, olayın yaşandığı gece attığı "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor" mesajı sebebiyle tanık olarak yazılan Hatice Zeynep Tunç'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada mahkeme, Kural hakkında takipsizlik kararı verdi.Özge Eğrikar'ın haberine göre, Hatice Zeynep Tunç, kendisini yalancı tanıklıkla suçlayan Ahmet Kural hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Tunç, Kural ile Sıla arasında meydana gelen darp olayına şahit olduğunu, polis merkezinde tanık olarak ifadesinin alındığını bildirdi. Tunç, yalan tanıklık yapmasının mümkün olmadığını, Kural iftira suçunu işlediğini söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Şubat 2019 tarihli takipsizlik kararında Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı belirtilerek "Şüpheli Ahmet Kural'ın iftira kast amacıyla olduğunun tespiti bu aşamada yapılamayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" denildi.
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