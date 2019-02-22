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15:44 22 Şubat 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit etti

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler. 31 Mart'ın kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz değil mi? Bu millet arkasından çevrilen oyunları bir kez daha bozacaktır" dedi.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz" diye konuştu.

    Milas'a yapılan hastaneyi hatırlatan Erdoğan, "Bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz" ifadelerini kullandı.

    'HER TÜRLÜ REZİLLİK VAR, HİÇBİR ALTYAPI YOK'

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Kardeşlerim Allah aşkına bu CHP, Muğla'da çalıştı mı? Muğla'yı yıllardır sel alıp götürüyor, her türlü rezillik var, hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz ya. Bak 37 gün kaldı. Çalışalım ve bu işi bitirelim.

    'GENÇLERİM KIRAATHANEDE 'YA BENİM NE DEVLETİM, NE BELEDİYEM VARMIŞ' DİYECEK'

    Antalya'da deniz manzaraları Millet Kıraathanesi açıldı
    © Fotoğraf : DHA
    Antalya'da deniz manzaralı Millet Kıraathanesi açıldı
    - Bu CHP'liler var ya, ben 'kıraathane' diyorum, onlar kumarhane anlıyor. Bunlar yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta olacak. Gençlerim oraya gelecek hem ders çalışacak hem de çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle 'Ya benim ne devletim, ne belediyem varmış' diyecek.

    — Muğla'ya yeni bir stat kazandıracağız. Muğla'da imar barışıyla 321 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.

    — 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz vurur geçeriz.

    'BASALIM DÜĞMEYE VATANDAŞIMIZ ISINSIN'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'ndaki AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Sakarya adaylarını tanıtan Erdoğan: CHP belediyeciliği grev demek
    - İçme suyu belediyelerin işidir. Baktık CHP'li belediyelerden ses çıkmıyor. Hemen DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.

    — Milas'a doğalgaz getireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Basalım düğmeye vatandaşımız ısınsın. Ben İstanbul'u hava kirliliğiyle aldım, çöp dağlarıyla aldım. Şimdi belediye başkanı büyükşehirde CHP, ilçede yine CHP.

    'CHP, HDP VE DİĞERLERİ, İTTİFAKINIZ GÜN GİBİ ORTADA, BİZ SİZİ SESİNİZDEN TANIRIZ'

    — Adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizliyorlar. CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Mustafa Çiftçi
    'Vatanını seven CHP'li zillet ittifakına oy vermez' diyen Çavuşoğlu: İçinde PKK, DHKP-C, TİKKO var
    - Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik.

    — Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da sokaklarda, meydanlarda kurduk. Cumhur İttifakı'nı milletimiz istediği sürece devam ettireceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar devam edecek.

    — Kılıçdaroğlu her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz.

    'KESEMİZE GÖZ DİKENLERE HADLERİNİ BİLDİRECEĞİZ'

    — Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz.

    — PKK'nın bütün ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığı tespit edildi. 31 Mart'ın kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz değil mi? Bu millet arkasından çevrilen oyunları bir kez daha bozacaktır.

    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muğla, Milas
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