Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit etti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu.
Milas'a yapılan hastaneyi hatırlatan Erdoğan, "Bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz" ifadelerini kullandı.
'HER TÜRLÜ REZİLLİK VAR, HİÇBİR ALTYAPI YOK'
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Kardeşlerim Allah aşkına bu CHP, Muğla'da çalıştı mı? Muğla'yı yıllardır sel alıp götürüyor, her türlü rezillik var, hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz ya. Bak 37 gün kaldı. Çalışalım ve bu işi bitirelim.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor https://t.co/AJHmug0Br1— AA Canlı (@AACanli) 22 февраля 2019 г.
'GENÇLERİM KIRAATHANEDE 'YA BENİM NE DEVLETİM, NE BELEDİYEM VARMIŞ' DİYECEK'
— Muğla'ya yeni bir stat kazandıracağız. Muğla'da imar barışıyla 321 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.
— 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz vurur geçeriz.
'BASALIM DÜĞMEYE VATANDAŞIMIZ ISINSIN'
— Milas'a doğalgaz getireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Basalım düğmeye vatandaşımız ısınsın. Ben İstanbul'u hava kirliliğiyle aldım, çöp dağlarıyla aldım. Şimdi belediye başkanı büyükşehirde CHP, ilçede yine CHP.
'CHP, HDP VE DİĞERLERİ, İTTİFAKINIZ GÜN GİBİ ORTADA, BİZ SİZİ SESİNİZDEN TANIRIZ'
— Adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizliyorlar. CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız.
— Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da sokaklarda, meydanlarda kurduk. Cumhur İttifakı'nı milletimiz istediği sürece devam ettireceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar devam edecek.
— Kılıçdaroğlu her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz.
'KESEMİZE GÖZ DİKENLERE HADLERİNİ BİLDİRECEĞİZ'
— Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz.
— PKK'nın bütün ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığı tespit edildi. 31 Mart'ın kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz değil mi? Bu millet arkasından çevrilen oyunları bir kez daha bozacaktır.
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