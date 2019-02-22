CHP'li Bekaroğlu hakkında Soylu'ya hakaretten fezleke

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, Bekaroğlu'nun 16 Haziran 2018'de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında "Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.
Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
CHP'li Bekaroğlu, Ankara'da gözaltı sırasında polisin cinsel tacizine maruz kalan Merve Demirel ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'nun, "Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın" açıklamasını eleştirerek, "Allah belanı versin" demişti.
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