Antalya'da hırsızlık nedeniyle gözaltına alınan 5 Gürcü futbolcu serbest

Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali'nde oynayan ve girdikleri bir süpermarkette hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan beş futbolcunun yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Antalya polisinden bir yetkili, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir AVM'de hırsızlık yaptıkları için gözaltına alınan beş Gürcü futbolcunun serbest bırakıldığını ifade etti.

Yetkili, "Şu anda beş Gürcü vatandaşı yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Gürcü vatandaşları hakkındaki olay mahkeme taşındı. Sanırım bir ay içinde Gürcü vatandaşları hakkında bir karar alınacak" dedi.

Hırsızlık olayı çarşamba günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bulunan AVM'deki bir mağazada meydana gelmişti. Mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler; alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere dokuz parça eşyanın çalındığını tespit etmişti.

İnceleme başlatan ekipler, işyeri ve AVM'nin güvenlik kameralarını incelemiş ve beş Gürcünün olayda parmağı olduğunu tespit etmişti. Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek'te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B., Kakha K., Papuna M., Data S. ve Guram M.'yi gözaltına almış, zanlıların Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali oyuncuları olduğu belirlenmişti.