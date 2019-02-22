CHP'nin İBB adayı İmamoğlu: Kızdırdılar beni, 200 bine çıkardım

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında PERPA Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. İstihdam konusundaki vaatlerinin eleştirildiğini hatırlatan İmamoğlu, "'150 bin gence iş bulacağım' dedim. Rakibimiz, 'Belediyenin işi iş bulmak değil' deyince kızdırdılar beni, 200 bine çıkardık" dedi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında PERPA Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden CHP'li İmamoğlu'na partisinin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin de eşlik etti.
PERPA toplantı salonunda esnafa seslenen İmamoğlu, "Bu şehre sevgiyi ve saygıyı hatırlatmaya gelmiş bir belediye başkan adayıyım. Benim konum İstanbul. İstanbul'un sorunları ve o sorunlara çözüm bulmak, yani beni başka hiçbir konuya muhatap edemeyecekler. Kavga, gürültü, patırtı isteyecekler, muhatap olmayacağız. Hatta ola ki 'biz biraz bekleyelim 15-20 gün öncesinde kızdırmaya çalışalım ya da problem yaratmaya çalışalım' diye düşünebilirler. Hiçbir faydası yok. Hatta bugünden başlarlarsa oyum daha çok artar. Benim işim kavgayla değil. Ben İstanbul'daki 16 milyon insana, toplumumuzun o derin vicdanını, ahlakını, sevgiyi ve saygıyı hatırlatmaya gelmiş bir belediye başkan adayıyım" diye konuştu.
'EN ÖNEMLİ SORUN EĞİTİM'
Sözcü'den Fatma Vurgun'un aktardığına göre PERPA'yla ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapacakları alanlar olacağını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bu şehirde 18-25 yaş arasında 350 bin işsiz genç var. Bu bir tehdit. Oturup düşünelim, bu tehdidi gidermenin yolunu bulalım. '150 bin gence iş bulacağım' dedim. Rakibimiz, 'Belediyenin işi iş bulmak değil' deyince, kızdırdılar beni, biz bunu 200 bine çıkardık. Bunların yüzde 10'una istihdam yaratma konusunda PERPA bize yardımcı olacak. İşe göre, iş gücü hazırlayacağız. Daha komiğini söyleyeyim mi? Bunu söyledim, benden sonra açıklama yaptı. 'Ben de 500 bin kişiye iş bulacağım' dedi. Ben de sizin gibi güldüm vallahi."
İstanbul'un en derin probleminin eğitim olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Yani 4 yaş altı 1 milyon 200 bin çocuğun sadece yüzde 15'i okul öncesi eğitimden faydalanıyor. Hangi çağdayız, hangi çağdaşlıktayız veya biz nasıl bir nesil hazırlıyoruz. Bahsettiğimiz nesil eğer gelişime açık güzel bir nesil olacaksa, iyi bir eğitim almalı.Dolayısıyla biz bu konuları PERPA'yla da TÜSİAD'la konuşacağız.İstanbul'un büyük bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var" dedi.
'MEGABÜS GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM'
İmamoğlu, ulaşımda öncelikleri ile ilgili soruyu da, "Önceliğimiz Megabüs değil. Biz burada en büyük projeyi metro olarak kabul ediyoruz. İstanbul'un birinci sıra önceliği bu. Megabüs, geçici bir çözüm" diye cevapladı.
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