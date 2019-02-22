CHP’nin adaylıktan aldığı Nezir: Siyasi kapkaç kabul edeceğim bir şey değil

Aday listelerinin YSK’ya verildiği gün son anda CHP Genel Merkezi tarafından İzmir Buca adaylığından çekilen Suat Nezir, "Siyasi kapkaç benim kabul edeceğim bir şey değil" açıklamasını yaptı.

Nezir, Ege Telgraf Web TV'nin canlı yayınında Hakan Serbest'in sorularını yanıtladı. egetelgraf.com'dan Yağmur Gülü'nün haberine göre, "Bu konuyu konuştuğunuz isimler size nasıl bir açıklama yaptı?" sorusuna yanıt veren Nezir, şu ifadeleri kullandı:

‘BANA BİR ŞEY SÖYLENMESİ LAZIM. EKSİKLİĞİM NE? FAZLALIĞIM NE? BANA ANLATILMASI GEREK'

"En acı olan da bu… Bir belediye başkan adayı belirliyorsunuz. Tamam, bu olay yaşandı ama insanın bir gerekçesi olması lazım. Muhatabı çağırarak yetkili kişi kimse, ‘Şu kriterler vardı, şöyle olması gerekiyordu, bundan dolayı geri çektik' diye açıklama yapması gerekir. Aday da bu açıklamalar eğer doğruysa geri çekilir ya da çektirilir. Ancak, hiçbir açıklama yapmadan böyle bir hamlenin yapılması en başta beni ciddi anlamda üzdü. Bir açıklama alma hakkını kendimde görüyorum. Bana bir şey söylenmesi lazım. Benim neyim var? Eksikliğim ne? Fazlalığım ne? Bana anlatılması gerekiyor. Bu siyasi bir kapkaçtır. Biz memleket ve bayrak sevdalısı insanlarız. Ülkemizin geleceği için çalışan insanlarız. Görev almamız gerekirse görev alır, kenarda durmamız gerekirse kenarda dururuz. Bu düşüncede çalışıyoruz. Sonuçta hizmet etmek isteyen insan nasıl hizmet etmesi gerekiyorsa gereğini yapacaktır. Ben de gereğini yapardım ama önce mantıklı bir açıklama yapılması lazım. Siyasi kapkaç benim kabul edeceğim bir şey değil."

Nezir, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile yaşanan gelişmelerin ardından bir görüşme yapıp yapmadığının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

‘SOYER, ÜZGÜN OLDUĞUNU, KENDİSİNİN DE GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞINI SÖYLEDİ AMA SONRASINDA HERHANGİ BİR DİYALOGUMUZ OLMADI'

"Olayın ardından Sayın Tunç Soyer ile görüştüm. Konu ile ilgili üzgün olduğunu, kendisinin de gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi ama sonrasında herhangi bir diyalogumuz olmadı. Sonuçta, Buca İzmir için çok önemli bir ilçe. 370 bin civarında seçmeni var. Kendisi için de en önemli ilçelerin başında geliyor. Bu yüzden daha da bir ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki başarı ve başarısızlık doğrudan kendini ilgilendiriyor."

‘KENDİ ÇIKARLARIMIZ İÇİN OLSAYDI, PARTİ DEĞİŞTİRİRDİK…'

Nezir, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğinin sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Biz CHP'liyiz. Bir B planım yok. Siyasi ikbalimiz için bu işleri yapmıyoruz. Sadece kendi çıkarlarımız için baksaydık parti değiştirebilirdik. Biz de bu toplumun ihtiyaçlarını giderebiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. Konu ben değilim, Buca. Başka bir siyasi partiye geçmek aklımın ucundan dahi geçmedi. Bundan sonra yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Benim bir huyum vardır; bir şeyi tuttuğumda ya ben tuttuğumu koparırım ya da benim kolumu koparırlar. İşte bu sefer de ya ben tuttuğumu koparacağım ya da onlar benim kolumu koparacak."