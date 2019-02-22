Polatlı'daki patlamada ağır yaralanan asker hayatını kaybetti

Patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker, tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.
27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan Han'ın cenazesi yarın Tokat'ın Zile ilçesine getirilecek.
Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında iki gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker hayatını kaybetti.
Patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker, tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.
27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan Han'ın cenazesi yarın Tokat'ın Zile ilçesine getirilecek.
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