Gıda ve tarım fuarında yerli silah firması ürünlerini tanıttı

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Şanlıurfa'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Gıda ve Tarım Fuarı'na Türkiye'nin dört bir yanından firmalar katıldı. 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda ürettiği milli silahları tanıtan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi'nin standı dikkat çekti.

Vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterirken, TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi Bireysel Müşteri Temsilcisi Durmuş Ali Arıkan, Şanlıurfa'da tarım fuarına katılmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Arıkan, "Trabzon Silah Sanayi, 1993 yılında kuruldu. 11 bin metrekare alan üzerine inşa edilen fabrikada faaliyet gösteriyor. Şanlıurfa'da bulunan Gıda ve Tarım Fuarı'nda standımızı açtık. Tüm vatandaşlarımızın yerli üretim olan silah çeşitlerini gelip görmelerini bekliyoruz. Türkiye çapında 18 ilde servislerimiz mevcuttur. Bütün vatandaşlarımız rahatlıkla bu servislere gidip arızalı olan silahlarının her türlü tamirini yapabilir" ifadelerini kulandı.

Gıda ve tarım fuarına bir silah firmasının katılması akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde yaptığı bir açıklamayı getirdi. Erdoğan, yerel seçimin startını verdiği Sivas mitinginde artan gıda fiyatlarına yönelik tepkilere şöyle yanıt vermişti:

"Biz bunu yaparken, birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? 'Domates, patlıcan, patates, sivri biber' diyorlar. Düşünün, bir merminin fiyatı nedir? Benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bunu bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu iktidar başarıyorsa siz daha hala kalkıyor, 'Patates, soğan, domates, sivri biber… Bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George'a Hans'a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz."